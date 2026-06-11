Corrientes busca inversiones de Austria para reactivar el sistema ferroviario

En un movimiento político orientado a consolidar la inserción de la provincia en los mercados globales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, desplegó una intensa agenda de trabajo bilateral junto al embajador de Austria en Argentina, Gerhard Mayer.

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La comitiva oficial concretó un relevamiento territorial en los nodos productivos de Ituzaingó y Gobernador Virasoro, con el propósito de exhibir las capacidades industriales, el desarrollo logístico y el fuerte potencial de inversión que ofrece el territorio provincial.

La jornada institucional comenzó con un encuentro protocolar en la Casa de Gobierno, en la ciudad Capital, desde donde las autoridades se trasladaron hacia el noreste provincial. En el terreno, la comitiva auditó las obras del Parque Industrial y el Puerto de Ituzaingó, completando el itinerario en las instalaciones del megaserradero AconTimber, la planta de procesamiento de madera más grande de la región.

El despliegue contó con la presencia de una comitiva de peso institucional, integrada por los ministros Juan Pablo Fornaroli (Secretaría General), Walter Chávez (Producción) y Mariel Gabur (Industria); el senador provincial Gustavo Valdés; los jefes comunales de Ituzaingó, Emilio Nicolás, y de Virasoro, Guillermo de la Cruz; junto al empresario austríaco Gerald Schweighofer, titular de la firma forestal radicada en Virasoro.

Madera, arroz y ganadería: la apuesta al valor agregado

Durante la recorrida por las naves industriales, el gobernador correntino ponderó el impacto del esquema forestoindustrial como motor del empleo genuino. "Estamos contentos de ver AconTimber, de ver toda esta materia prima correntina teniendo valor agregado en esta empresa que lleva trabajo de los correntinos al mundo", enfatizó Valdés, marcando la pauta de que el modelo de exportación primaria debe transformarse definitivamente en manufactura tecnológica.

El jefe del Ejecutivo provincial precisó que el diálogo con el diplomático europeo abarcó las cadenas de valor de los sectores más dinámicos de la economía regional. "Arrancamos muy temprano hablando de las posibilidades que tiene Corrientes. Analizamos los sectores estratégicos del arroz, la madera y la ganadería, pensando en industrializar las materias primas aquí para generar oportunidades fuertes en el futuro", detalló el mandatario.

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Vías férreas y conexión clave con el Mercosur

Uno de los puntos más trascendentes de la cumbre bilateral giró en torno a la infraestructura del transporte. Valdés subrayó la experiencia global de Austria en ingeniería ferroviaria: "Las construcciones austríacas en materia ferroviaria son muy importantes y sus empresas están muy consolidadas", señaló, vinculando ese conocimiento técnico con la necesidad de Corrientes de optimizar sus redes logísticas.

"Existe una gran posibilidad debido a nuestras conexiones estratégicas con Brasil, Paraguay y Uruguay", añadió el gobernador.

Por su parte, el embajador Gerhard Mayer calificó la experiencia en el interior provincial como sumamente productiva. "Es muy interesante salir de Buenos Aires y conocer Corrientes; es una provincia estratégica, tanto para Argentina como para mi país", afirmó el diplomático.

Mayer detalló que el monitoreo del puerto y la zona industrial de Ituzaingó le permitió comprender el proceso logístico desde el punto de origen hasta la salida de los productos terminados, al tiempo que incluyó una visita al establecimiento Puerto Valle para promover el turismo receptivo de alta gama para ciudadanos austríacos.

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En el plano metalmecánico y logístico, el embajador ratificó el interés de su país en cooperar activamente con los sectores productivos locales. “Se habló de juntar esfuerzos para, por ejemplo, poner vías férreas con tecnología austríaca al servicio de los industriales de Corrientes, que lo necesitan para desarrollarse”, manifestó Mayer, quien además comparó la escala de AconTimber con las principales plantas madereras de Europa.

El encuentro concluyó con el compromiso formal de activar una mesa de negocios en la sede de la Embajada de Austria para conectar de forma directa a corporaciones europeas con el entramado productivo de la provincia.