Omar Larroza sobre el acuerdo universitario: "Es la reivindicación de más de 2 años de lucha"

El frente de conflicto que mantenía paralizado y en vilo al sistema de educación superior del país comenzó a encaminarse hacia una tregua económica. El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, valoró positivamente el entendimiento alcanzado entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mediante el cual se suscribió un acta acuerdo en materia salarial y presupuestaria orientada a garantizar la sostenibilidad estructural de las casas de altos estudios públicas.

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Para la máxima autoridad de la UNNE, el logro institucional es el resultado directo de la persistencia de la comunidad académica en el espacio público. "Para las universidades es una reivindicación de una lucha de más de 2 años, cuatro marchas, el acompañamiento de todos los actores de las universidades y de la sociedad argentina", enfatizó Larroza, ubicando al consenso como un punto de inflexión tras un largo período de asfixia financiera.

Los números del auxilio financiero y salarial

El paquete de asistencia económica diseñado para descomprimir la tensión paritaria y operativa contempla una ingeniería de desembolsos específicos divididos en tres grandes ejes:

Recomposición Salarial: se pautó una suba total del 24,33% a liquidarse en dos tramos (un ajuste del 21,33% en julio y un 3% complementario en octubre). La fisonomía de este porcentaje busca saldar deudas arrastradas: equivale a 7 puntos porcentuales correspondientes al desfasaje de 2024, 12,33 puntos del período 2025 y el remanente está destinado a mitigar la pérdida del poder adquisitivo acumulada hasta mayo de 2026.

Gastos de Funcionamiento: las partidas operativas diarias destinadas a infraestructura y gestión de las facultades experimentarán una mejora sustancial, pasando del 10% al 20% de actualización . "Ahí nosotros tendríamos un grado de previsibilidad ya que en el presupuesto anterior se tenía en cuenta esto", explicó Larroza, añadiendo que al aplicarse a mitad de año, el desembolso otorgará oxígeno para cubrir con holgura el segundo semestre.

Becas y Hospitales: El convenio inyectará partidas adicionales específicas para el sostenimiento de los hospitales escuela universitarios y aplicará una recomposición de casi el 50% en los montos de las Becas Manuel Belgrano.

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La pulseada judicial por la Ley de Financiamiento

A pesar del alivio financiero que representa la firma del convenio, Larroza fue tajante al advertir que este pacto de coyuntura no frena la estrategia legal del sistema universitario. El rector reveló las fuertes fricciones políticas que rodearon la mesa de negociación, confirmando que el Gobierno nacional pretendía de manera condicional que el sistema universitario retirara la demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La corporación de rectores rechazó de plano esa exigencia oficial. Larroza aclaró que el grado de cumplimiento de los giros se irá informando paulatinamente al tribunal supremo, pero el proceso judicial solo se volverá abstracto cuando se verifique el cumplimiento total y efectivo de la ley ratificada por el Congreso. "Ese es el principio del acuerdo. Por lo tanto, estuvieron esos momentos de tensiones justamente por ese punto", detalló el funcionario a radio Sudamericana.

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Armonía gremial en el NEA y la postura de Conadu Histórica

En el plano estrictamente sindical, el titular de la UNNE precisó que la gran mayoría de los núcleos de representación docente y no docente convalidaron la propuesta de la Casa Rosada, la cual incluye además fondos específicos para capacitación gremial interna.

La única excepción la constituye la Conadu Histórica, federación que aplazó su postura final para resolver en un plenario si acompaña o rechaza los términos del acta general.

Finalmente, Larroza diferenció el clima de conflictividad nacional de la realidad interna que se vivió en los campus de Corrientes y Chaco durante los meses más duros de retención de servicios. "Particularmente en el Nordeste tuvimos un diálogo armónico con los gremios; siempre sostuvimos que las aulas debían estar abiertas y que la lucha debía darse entre todos. Fue un gran compromiso de los gremios locales", concluyó, ponderando el funcionamiento de la mesa de concertación regional como un modelo de madurez institucional que evitó la pérdida de días de clase.