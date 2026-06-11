Tragedia en la Ruta 12: un efectivo de Prefectura murió atropellado en Corrientes

Un trágico siniestro vial sobre la traza de la Ruta Nacional 12 cobró la vida de un joven integrante de una fuerza de seguridad federal. Un efectivo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) murió de manera instantánea tras ser brutalmente atropellado por un vehículo particular en cercanías al acceso principal de la localidad correntina de San Cosme, en un hecho que es materia de investigación para los peritos judiciales y la fuerza policial de la provincia.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Corrientes, el lamentable episodio se registró alrededor de las 20, en un sector de la ruta caracterizado por el constante flujo vehicular.

Por causas que la pesquisa intenta establecer con precisión, la víctima fatal —un peatón de 26 años de edad— fue embestida por una camioneta Ford EcoSport mientras se encontraba sobre la calzada asfáltica, sufriendo heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica de emergencia.

La situación institucional de la víctima

A las pocas horas de confirmarse el deceso en el cordón suburbano de la capital provincial, comenzaron a trascender detalles sobre la coyuntura personal y profesional que atravesaba el joven uniformado antes del desenlace fatal.

Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que el prefecto fallecido se encontraba actualmente en situación de disponibilidad dentro de la estructura orgánica de la Prefectura Naval Argentina. Esta medida de apartamiento transitorio se había dispuesto de manera formal en el marco de una investigación administrativa interna que la institución federal llevaba adelante para determinar responsabilidades en un expediente bajo sumario.

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Asimismo, allegados al efectivo policial indicaron a las autoridades que el joven venía manifestando un complejo cuadro de problemas económicos en el último tiempo, factores que ahora son celosamente analizados por la fiscalía de instrucción en turno para reconstruir de forma integral las circunstancias previas que rodearon al trágico siniestro en el norte correntino.