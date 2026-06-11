Graciela Ocaña: "Adorni está haciendo un enorme dibujo para explicar algo que no puede"

La legisladora de CABA, Graciela Ocaña, consideró que “evidentemente Adorni está haciendo un enorme dibujo para explicar algo que no puede, que es que se ha enriquecido ilícitamente desde su llegada al Estado”.

“Tiene un nivel de vida y claramente no se condice con el nivel de vida anterior de Adorni. Entonces ahora todas sus explicaciones parecen una tomadura de pelo para todos los argentinos que laburan todos los días, que no llegan a fin de mes, y que no les ha ido en los años del gobierno de Milei tan bien como Adorni”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Qué dijo Graciela Ocaña sobre Adorni

Además señaló que “realmente es un funcionario que no puede ser funcionario, porque un funcionario que miente, que miente continuamente, porque así también, como mintió en el Congreso, mintió a todos los argentinos cuando dijo que se deslomaba, que no se había tomado vacaciones”.

“La verdad que tenía 500.000 dólares, pero nunca los utilizó antes de llegar a la función pública, necesito llegar a la función pública para comprarse casa, auto, cambiar de departamento, no tiene una explicación sólida”, afirmó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

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“Va a terminar con el procesamiento de Adorni”

“Yo creo que, más allá de los intentos del gobierno por salvar a Adorni, espero que la justicia termine con la investigación que ha iniciado, y creo que más temprano que tarde va a terminar con el procesamiento de Adorni”, insistió Ocaña.

“Lo sostiene el gobierno nacional que habrá que ver por qué lo sostiene. Porque también sería bueno saber si parte de ese enriquecimiento repentino no tiene que ver con algunos otros hechos de corrupción como el caso Libra”, se preguntó la legisladora.

“Es extraño que lo sostengan a como venga al lugar, como están haciendo los hermanos Milei. Lo que es cierto es que él fue partícipe no solamente porque era uno de los expertos que en las charlas organizadas, que se cobraban, que también se cobraba por los distintos testimonios hasta los encuentros con el presidente Milei. Él era parte de todo eso”, cerró Ocaña.