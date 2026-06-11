Claudio Barrelier habría actuado con un "grupo criminal organizado" para matar a Agostina Vega: qué apunta la investigación

A más de dos semanas del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, la investigación judicial continúa sumando medidas y abre nuevas hipótesis sobre el entramado detrás del crimen que conmocionó a Córdoba.

Fernanda Alaniz, abogada del padre, afirmó que vienen aportando información a la investigación y destacó la respuesta que están obteniendo por parte de la Fiscalía. Según explicó, la expectativa está puesta en los resultados de las últimas medidas ordenadas en el expediente.

La letrada consideró que algunos procedimientos realizados recientemente podrían convertirse en un punto de inflexión dentro de la causa y aseguró que todavía restan identificar personas que, a criterio de la querella, habrían tenido algún grado de participación.

En declaraciones a El Doce, Alaniz sostuvo que la principal línea de trabajo que impulsa la familia apunta a determinar si detrás del crimen existió una estructura más amplia. “Creemos que esos allanamientos pueden arrojar novedades que van a estar en boca de todos”, afirmó.

También señaló que buscan establecer quiénes son “los responsables que faltan” y advirtió: “Yo hablo de más víctimas, no es la primera vez que este hombre y este grupo de personas comete un hecho atroz”.

Expectativa por las declaraciones de los detenidos

Uno de los momentos más esperados por las partes involucradas será la declaración de los tres imputados, prevista para los próximos días. Tras esa instancia, podría levantarse el secreto de sumario que rige sobre gran parte de la investigación.

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La querella espera que esa etapa permita acceder a documentación y pruebas que hasta ahora permanecen reservadas y que podrían ofrecer una visión más completa de lo ocurrido antes y después del asesinato de Agostina.

Alaniz sostuvo además que la causa podría derivar en investigaciones paralelas vinculadas a otros delitos. “Quizás estamos hablando no solo de femicidios, sino de otro tipo de delitos”, manifestó durante la entrevista televisiva.

El rol de Osvaldo Fassetta

Entre los detenidos aparece Osvaldo Fassetta, una figura que la querella ubica dentro del entorno cercano de la adolescente. Si bien la abogada aclaró que todavía no cuentan con todos los elementos de prueba para definir responsabilidades concretas, indicó que algunas manifestaciones realizadas por la defensa de Fassetta podrían abrir nuevas líneas de investigación.

“Está reconociendo narcotráfico y trata de personas, no sé si lo estaría ayudando. Me parece que abre un panorama de bastantes delitos”, expresó Alaniz.

La representante legal interpretó además que parte de esas declaraciones podrían responder a una estrategia judicial destinada a reducir futuras consecuencias penales. “Él trata de salvar su pellejo o de zafar de algo más grave porque sabe que después va a tener vuelto”, sostuvo.