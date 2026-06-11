El dueño de Abordo Viajes fue detenido e imputado por millonaria estafa con paquetes internacionales

La justicia imputó y detuvo a Gustavo Daniel Teren, dueño de la agencia Abordo Viajes por estafar a, por lo menos, 20 clientes que contrataron paquetes turísticos internacionales y nunca pudieron concretar sus viajes.

El comercio funcionaba en José Esteban Bustos al 2.000, barrio Cerro de las Rosas, hasta que cerró las puertas y continuó la atención en forma virtual. Actualmente, dejó de operar.

La investigación es dirigida por el fiscal de Instrucción N° 15, Juan Pablo Klinger. Comenzó a partir de múltiples denuncias por hechos ocurridos entre agosto de 2023 y enero de 2026. Según la pesquisa, los damnificados abonaron la totalidad de los paquetes turísticos contratados para distintos destinos del exterior, pero los viajes nunca se realizaron.

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El anzuelo eran promociones atractivas

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, la fiscalía sostiene que Teren habría desarrollado un esquema sistemático para captar clientes mediante promociones atractivas, publicidad engañosa y una aparente solvencia comercial. Luego de concretar las ventas y recibir los pagos por adelantado, comenzaban las reprogramaciones, cancelaciones de último momento, promesas de devolución que no se cumplían y excusas vinculadas a vuelos, hoteles o documentación.

Los investigadores estiman que el perjuicio económico total asciende a 70 mil dólares y más de 17 millones de pesos.

DAMNIFICADAS. Un grupo de mujeres pagó US$ 3.000 cada una para un viaje a República Dominicana que nunca se concretó. (Foto gentileza El Doce Tv)

Portugal, China, Brasil, Caribe

Entre los episodios denunciados figura la venta de diez pasajes aéreos con destino final Portugal, con escala en Madrid, por 4.690 dólares. Según las víctimas, el viaje fue sucesivamente postergado bajo distintos argumentos, entre ellos supuestos inconvenientes con la emisión de pasajes por parte de la aerolínea.

Otro de los casos involucra viajes de negocios a China y Tailandia vinculados a una feria comercial. Allí se registraron al menos nueve damnificados particulares y una empresa, con pérdidas millonarias. Las excusas, en estos casos, fue que no tenían la visa. La fiscalía señaló que, tras cancelar los viajes, el empresario habría prometido devolver el dinero e incluso entregado cheques que carecían de fondos.

También se investigan paquetes vendidos a destinos turísticos como Buzios, Bayahibe y Canasvieiras. En todos los casos, los denunciantes relataron una secuencia similar: cambios de fecha, problemas con reservas, supuestas demoras administrativas y posteriores promesas de reintegro que nunca se concretaron.

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Un reclamo que fue una pesadilla

Uno de los hechos más graves ocurrió cuando dos matrimonios reclamaron por un viaje contratado a Buzios. Según la denuncia, al presentarse en la agencia para exigir explicaciones, fueron retenidos dentro del local durante aproximadamente 20 minutos. Este episodio derivó en la imputación adicional por privación ilegítima de la libertad.

Frente a la acumulación de pruebas, Teren fue detenido el 3 de este mes y fue imputado como supuesto autor de estafa reiterada en 20 hechos y privación ilegítima de la libertad. La medida se concretó durante una serie de allanamientos en los que también se secuestró documentación y otros elementos considerados relevantes para la investigación.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descarta la incorporación de nuevas denuncias o damnificados a medida que avance la pesquisa.