El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 11 de junio

Este jueves 11 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.405 pesos y cotiza a 1.455 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.455.
Dólar Blue
- - Compra: $1.434
- - Venta: $1.465.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.453,43 para la compra, y $1.455,18 para la venta.
Este jueves 11 de junio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.465.
BBVA
- - Compra: $1.405.
- - Venta: $1.455.
ICBC
- - Compra: $1.395.
- - Venta: $1.465.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.389.
- - Venta: $1.439.