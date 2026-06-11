Leticia Medina, de ADIUC, tras el acuerdo salarial: "Es menos de la mitad de lo que nos deben"

La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, aseguró que el reciente acuerdo con el gobierno nacional "es la mitad de los que nos deben" y que les "deberían aumentar el salario el mes que viene un 56%".

"Efectivamente, estamos todavía lejos del cumplimiento total de la ley de financiamiento universitario que indica, entre otras cosas que los salarios se deben recomponer a los niveles de diciembre del 2023, cuando inició este gobierno e inició también un proceso de ajuste sobre los salarios inédito en la historia de Argentina. Según esa ley, nos deberían aumentar el salario el mes que viene un 56%", agregó en declaraciones a Punto a Punto Radio 90.7 FM.

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Qué dijo Leticia Medina de ADIUC sobre el acuerdo salarial

Por otra parte, la referente gremial detalló la composición de la propuesta gubernamental y el impacto real que tendrá en el bolsillo de los trabajadores. Al respecto, explicó que el ofrecimiento consiste en: "un inicio de una recomposición que es urgente, que es por supuesto muy necesaria en este contexto de deterioro de salario, pero que es menos de la mitad de lo que nos deben. Este 21,3% ahora más un 3% acumulativo en octubre".

No obstante, Medina remarcó los motivos detrás de la aceptación de diversas federaciones, diferenciando la postura particular de su sindicato. Sobre este punto, manifestó: "en nuestro caso nosotros llevamos la propuesta de rechazar esta oferta y sobre todo de pedir una mejora en términos de tiempos y de previsibilidad, de cuándo y cómo se va a cumplir con la totalidad de la ley. Pero esta propuesta viene a caer en un momento en donde creo que lo que gana es la necesidad, lo que gana es el hambre, la necesidad de empezar a solucionar esta cuestión porque realmente la situación es desesperante".

Sumado a lo anterior, se profundizó en la estructura de los porcentajes asignados para intentar frenar lo que calificó como una licuación de los ingresos. En relación a esto, precisó: "El aumento que vamos a tener ahora corresponde a lo que hemos perdido en 2025, que es 12,4 por ciento al porcentaje de lo que hemos perdido este año, porque este año seguíamos perdiendo, cada mes de este año seguíamos en una caída del salario en un horizonte literalmente de disolución del salario y un 7% a cuenta de la deuda del 2024".

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Cómo sigue

Finalmente, la secretaria general de ADIUC atribuyó la apertura de esta mesa de diálogo a la capacidad de movilización del sector universitario, desestimando que sea una concesión espontánea del Poder Ejecutivo o Judicial.

"Nosotros seguimos diciendo que esta apertura de la negociación tiene mucho más que ver con la capacidad que hemos tenido en estos dos años y medio de instalar este conflicto, de dar una pelea y de sostenerla más que por los buenos oficios de la Corte Suprema de Justicia", sostuvo Medina en diálogo con Julio Kloppenburg.

"Tenemos que seguir defendiendo la universidad, que se puede, que tuvimos un buen resultado gracias a nuestra pelea y que esto es el camino para conseguir el cumplimiento completo de la ley, que no es ni más ni menos que la defensa de la universidad pública", concluyó.