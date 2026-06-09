Dos documentales vinculados a los inicios de los Redondos se liberaron en YouTube: ambos en torno a su disco "Oktubre”

La despedida a Carlos “Indio” Solari motivó revisiones, reflexiones, recuerdos y diferentes homenajes. Para seguir repasando y tratando de entender la magnitud de su obra y la de Patricio Rey y sus Redonditos de ricota, se liberaron dos documentales que giran en torno al universo de Oktubre, el segundo álbum oficial de la banda, lanzado en 1986.

Por un lado, la Radio Universidad de La Plata, FM 107.5, realizó en el 2016, al cumplirse 30 años del lanzamiento de Oktubre, un documental radial dedicado al disco, a la década en la que se inscribe y su valor en la cultura popular. El registro incluye entrevistas a Ricardo “Rocambole” Cohen, Osvel Costa, Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, Hugo Espinosa, entre otros. Fue realizado con guión de María Emilia Menna y editado por Diego Carrera.

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Los Redondos Desde Oktubre / 30 Años De Fuego, se puede ver de forma gratuita en YouTube, así como también Una noche en Paladium de 2025, dirigida por Francisco Novick que recupera aquellas noches en el boliche porteño ubicado en Reconquista 945.

Los Redondos Desde Oktubre / 30 Años De Fuego

El documental radial, que hoy podríamos consumir como podcast, parte de la celebración de los 30 años de Oktubre, ya que se lanzó en 2016. La narración es realizada por especialistas, músicos y su color particular lo obtiene porque es realizado en La Plata, donde nació la banda Patricio Rey y sus Redonditos de ricota.

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Entre los testimonios, el periodista Claudio Kleiman recuerda la experiencia de ver a la banda por primera vez en La Plata y asociarlos a The mothers of invention, de Frank Zappa, “porque salían todos disfrazados, era una cosa muy teatral, muy anárquica”.

Este material tiene audios de los protagonistas de los primeros shows, del Indio Solari, que se mantuvieron en diversas grabaciones. Hoy, con un cierre realmente definitivo de la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de ricota, esos audios cobran mayor relevancia.

Una noche en Paladium de 2025

El documental comienza con una superposición de planes de todos los personajes coloridos y famosos que frecuentaban Paladium, el boliche under por el que todos querían pasar. Fito Páez, Susana Giménez, Fabiana Cantilo, Renata Schussheim: la noche de los ochenta tenía una sede oficial ahí, colorida y con raros peinados nuevos.

Patricio Rey y sus Redonditos de ricota eligieron que Paladium fueran la sede para presentar su álbum Oktubre y el lugar, con poco tiempo de existencia, se colmó de incipientes ricoteros. En ese recital, el “Mono” Cohen preparó imágenes de multitudes que tuvieran que ver con la estética soviética que representaba el álbum. En el film, le preguntan al artista plástico cómo había salido el recital:

-- ¿El recital cómo salió? ¿Y cómo va a salir? Extraordinario.

