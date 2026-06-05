Grace Cosceri, sobre el Indio Solari: “Su voz tenía la técnica de un gran lector”

Grace Cosceri, la reconocida “reparadora de voces” que trabajó con artistas como Luis Alberto Spinetta o Nito Mestre, destacó la ineludible potencia de la voz de Carlos “Indio” Solari, que falleció esta mañana del 5 de junio. Sin haber sido su amigo, como sí lo fue de Luca Prodan, Cosceri sabe de lo que habla.

“Del Indio me animo a decir con certeza que su voz tenía la técnica de un gran lector. Un cacique trovador de ideas propias entre un vasto mar de libros que en si enriquecían nuestro vocabulario y es normal que se haya extendido cada fragmento literario en melodías bien dichas”, escribió a PERFIL cuando fue consultada por el significado de la voz del frontman de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.

“Desde lo legítimo no hay ‘profes’ que puedan enseñarte a ‘decir’ como se canta. La misma ceremonia te coloca la voz en estado animal instintivo. Insisto en la lectura como principal instructor de canto”, explicó Cosceri.

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"No hay técnica que pueda enriquecer el lenguaje. Es al revés"

“En ocasiones acostumbrábamos a reunirnos para comer con mi querido Willy Crook; Skay Beilinson; la Negra Poli; Semilla Bucciarelli y así brotaban conversaciones fabulosas (siendo muy jóvenes) analizando a los escritores malditos: Arthur Rimbaud; Charles Bukowski; Charles Baudelaire; Alejandra Pizarnik. Entonces el vocabulario te ordena. No había una pretensión de virtuosismo. El gen Argento siempre supo expresarse de modo sobreviviente”, recordó. “Nunca escuché a un sobreviviente gritar mal”.

“Siento una gran nostalgia en este día. Un día inevitablemente cegado por esa luz cruel que llega para iluminar lo oscuro; como decía Antonin Artaud”, describió de forma sublime la educadora de voces que entre sus colaboraciones discográficas se cuentan los coros en Llegando los Monos de Sumo (en la canción "Heroína"), trabajos con Illya Kuryaki and the Valderramas en Leche y Kuryakistan, con Emmanuel Horvilleur en Música y Delirio, y con Willy Crook & The Funky Torinos en Eco, además de su extensa participación en la discografía de Spinetta desde Los Ojos hasta Pan.

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A modo de un análisis de época, Cosceri sostuvo: “Es espeluznante venir de una época de bibliotecas y bares amables, y escuchar solo tres palabras y horriblemente dichas. Duele y me preguntó por qué llegamos a este punto cantando con pretensiones vacuas. Con un destino incierto (Spinetta lyric). Hoy nos apuntala Lucas Martí. Ca7riel y Paco Amoroso. Por lo certero imperfecto y genial. De una profundidad con delay. Lo mejor de los signos de este tiempo”.

“No hay técnica que pueda enriquecer el lenguaje. Es al revés. Un saludo histórico en este día. Mi abrazo a los ricoteros. Con un nudo en la garganta del alma”, concluyó.

CP