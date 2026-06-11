Gabriela Batiatto ante las dudas por los bitcoins declarados por Adorni: "La trazabilidad la podés usar siempre"

La decisión de Manuel Adorni de rectificar sus declaraciones juradas y blanquear más de u$s500.000 en Bitcoin reabrió el debate sobre las formas de almacenamiento de criptomonedas utilizadas durante los primeros años del ecosistema digital. Para comprender cómo funcionaban esas herramientas y qué nivel de trazabilidad tienen las operaciones realizadas hace más de una década, Canal E dialogó con Gabriela Batiatto, coordinadora de legales de la ONG Bitcoin Argentina.

La especialista explicó que las llamadas paper wallets o billeteras de papel eran habituales en 2013, período en el que Adorni aseguró haber comenzado sus inversiones en Bitcoin. Además, remarcó que la blockchain permite reconstruir el historial de movimientos realizados desde el origen de la red.

Las paper wallets que utilizó Adorni eran comunes en 2013

Batiatto señaló que el elemento exhibido por el funcionario durante una entrevista televisiva coincide con una tecnología ampliamente utilizada en los primeros años de Bitcoin.

"En 2013 ese tipo de billeteras que mostró se llamaban paper wallet", explicó. Al mismo tiempo, aclaró que actualmente estas herramientas ya no son recomendadas debido a la evolución tecnológica del sector.

"Hoy en día se desaconsejan porque la tecnología fue evolucionando", sostuvo al referirse a los mecanismos modernos de custodia de activos digitales.

¿Es posible perder una billetera o un dispositivo con Bitcoin?

Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de extraviar dispositivos o claves vinculadas a criptomonedas, una situación que ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de la historia del ecosistema.

Según la especialista, existen millones de bitcoins que se consideran inaccesibles debido a la pérdida de las claves privadas necesarias para moverlos.

"Hay un montón de bitcoins que se consideran perdidos", indicó Batiatto, al recordar casos conocidos de personas que pasaron años intentando recuperar discos rígidos o dispositivos donde almacenaban sus claves.

La trazabilidad de Bitcoin permite reconstruir operaciones históricas

Uno de los puntos centrales del debate gira en torno a la posibilidad de verificar cuándo fueron adquiridos, vendidos o transferidos los activos digitales.

En ese sentido, Batiatto fue contundente al afirmar que la red Bitcoin conserva el historial completo de transacciones desde su creación.

"La trazabilidad la podés usar siempre, de hecho Bitcoin es un gran libro contable en donde están anotadas todas las transacciones del día uno", aseguró.

La abogada explicó que mediante direcciones públicas y registros de blockchain es posible seguir el recorrido de los fondos y verificar cotizaciones históricas utilizando herramientas abiertas al público.

Por qué Bitcoin no es la herramienta preferida para ocultar operaciones

Batiatto también destacó que la principal criptomoneda posee características que dificultan su utilización para ocultar movimientos financieros.

"Bitcoin es una blockchain que nunca ha sido hackeada desde 2009", afirmó al referirse a la robustez de la red. Además, recordó que cada movimiento queda registrado de forma permanente.

La especialista sostuvo que esta transparencia modificó incluso algunos comportamientos vinculados a actividades ilícitas.

"Ha bajado mucho la usabilidad para cometer ilícitos de Bitcoin", expresó durante la entrevista.

Qué guarda realmente una billetera de Bitcoin

Otro aspecto que aclaró la coordinadora de legales de la ONG Bitcoin Argentina es que las billeteras no almacenan físicamente los bitcoins.

"En las billeteras no se guardan los Bitcoin o los activos virtuales, en las billeteras lo que se guardan son las claves privadas", explicó.

Según detalló, esas claves funcionan como credenciales que permiten autorizar movimientos dentro de la blockchain, mientras que los activos permanecen registrados en la red descentralizada.

Finalmente, Batiatto recordó que las paper wallets exhibidas por Adorni corresponden a una tecnología propia de los primeros años del ecosistema y que, desde el punto de vista técnico, su utilización resulta compatible con el contexto en el que el funcionario afirmó haber realizado sus inversiones en Bitcoin.