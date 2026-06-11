Martín Simonetta: “Las estimaciones de cuánto cuesta el Mundial equivaldría a aproximadamente un año de exportaciones argentinas”

El inicio del Mundial 2026 no solo despierta expectativas deportivas, también pone sobre la mesa el enorme peso económico que representa el torneo más importante del fútbol. En diálogo con Canal E, el economista, Martín Simonetta, evaluó la dimensión financiera de la competencia, la creciente globalización de los futbolistas y el cambio de paradigma en las principales ligas del mundo.

Según Simonetta, el volumen económico que mueve la Copa del Mundo es comparable con magnitudes relevantes para la economía argentina. En ese sentido, destacó que, “las estimaciones de cuánto cuesta el Mundial actual, están entre 30 mil millones y 80 mil millones de dólares, lo que equivaldría a aproximadamente un año de exportaciones argentinas”.

El negocio del fútbol pierde actividad en el negocio local

Asimismo, remarcó que el negocio del fútbol se encuentra cada vez más internacionalizado y menos vinculado a los mercados locales. Para ilustrar esta transformación, señaló que, “este negocio que está siendo cada vez, como decíamos, más mundializado, menos local”.

Simonetta utilizó el caso argentino para explicar cómo evolucionó la movilidad internacional de los futbolistas en las últimas décadas. Recordó que en el Mundial de 1978 la situación era completamente distinta a la actual. “Primer campeonato mundial, 78, solamente un jugador jugaba fuera de Argentina, que era Kempes”, afirmó.

Ningún integrante de la Selección Argentina juega en la liga local

En contraste, explicó que hoy la mayoría de los integrantes de la Selección desarrolla su carrera fuera del país. “Hoy en día, prácticamente todos, 21 en las ligas europeas y el resto prácticamente en las ligas americanas, de los Estados Unidos”, sostuvo.

Para el entrevistado, esta tendencia no es exclusiva de Argentina. También se replica en otras potencias futbolísticas. Según detalló, “esta tasa de globalización se verifica también en otros equipos, especialmente los más grandes, como, digamos, Brasil, 89, Francia, 89%”.

A su vez, explicó que Europa continúa siendo un actor central, aunque ya no concentra de manera exclusiva el talento internacional. En ese contexto, destacó el crecimiento de nuevas ligas que comenzaron a disputar protagonismo. “Hoy en día está habiendo un proceso de globalización, pero descentralizada, porque aparecen otras ligas, como las ligas de los países árabes, la Saudi Pro League y la liga de los Estados Unidos, la MLS”, señaló.