Un proyecto busca impulsar el uso de fertilizantes para aumentar la producción agrícola

La discusión sobre la fertilidad de los suelos y la productividad del agro volvió a instalarse en el Congreso con la presentación de un proyecto de ley que busca incentivar el uso de fertilizantes mediante beneficios impositivos. La iniciativa fue analizada por Antonella Semadeni, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), quien destacó el potencial impacto de la medida sobre la producción y las exportaciones.

Según explicó la especialista, la propuesta contempla una deducción adicional en el Impuesto a las Ganancias para quienes inviertan en fertilización, con el objetivo de revertir el deterioro de los nutrientes de los suelos y reducir la brecha productiva existente.

La propuesta para aumentar el uso de fertilizantes

Semadeni explicó que el proyecto fue presentado en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y prevé que los productores puedan deducir un 130% del gasto realizado en fertilizantes al momento de calcular el Impuesto a las Ganancias.

"La idea es que se pueda deducir un 130%, es decir, un 30% adicional de lo que actualmente se puede", señaló. De acuerdo con los cálculos realizados por FADA, esta herramienta implicaría una reducción implícita cercana al 9% en el costo de los fertilizantes y permitiría estimular las ventas del sector alrededor de un 7%.

La economista sostuvo que la medida apunta a mejorar la reposición de nutrientes en los campos argentinos, ya que actualmente la extracción supera de manera constante a la reposición.

"Hay una brecha muy grande entre los rendimientos que estamos teniendo por hectárea y los rendimientos a los cuales se podría llegar, que son un 40% más", indicó al describir el escenario actual.

Más producción sin ampliar la superficie sembrada

Uno de los principales argumentos a favor de la iniciativa es que permitiría incrementar la producción agrícola sin necesidad de expandir la frontera agropecuaria.

Según los datos expuestos por FADA y por la asociación civil Fertilizar, una mayor utilización de nutrientes podría aportar cerca de 40 millones de toneladas adicionales de granos mediante una mejora en los rendimientos por hectárea.

"Podríamos obtener cerca de 40 millones de toneladas más sin una hectárea agrícola adicional, sino simplemente utilizando más de estos nutrientes", remarcó la especialista.

El debate sobre el costo fiscal y la burocracia

Durante la entrevista también surgieron interrogantes respecto al control del uso efectivo de los fertilizantes y al impacto fiscal de la medida.

Semadeni explicó que los productores ya declaran actualmente la utilización de fertilizantes dentro de sus esquemas productivos, por lo que el proyecto no implicaría nuevos trámites administrativos.

"Este trámite ya se hace, no es duplicar burocracia, sino que simplemente sería calcular un 30% más de lo que ya se declara", afirmó.

Además, destacó que la iniciativa no tendría un costo fiscal permanente porque el incremento de la producción generaría una mayor recaudación por otros impuestos.

"No tiene costo fiscal", aseguró, al sostener que el aumento de la actividad agrícola permitiría compensar la menor recaudación inicial por Ganancias mediante mayores ingresos por IVA, débitos y créditos, Ingresos Brutos y otros tributos asociados a la producción.

Las retenciones siguen siendo el principal obstáculo

Más allá de respaldar el proyecto, Semadeni consideró que la herramienta más efectiva para impulsar la fertilización y mejorar la productividad continúa siendo la reducción o eliminación de las retenciones.

"La política más eficiente para aumentar la fertilización y la nutrición de los suelos es quitar retenciones", sostuvo durante la entrevista.

La economista recordó que la eliminación de los derechos de exportación para trigo y maíz en 2016 generó un fuerte incremento en la inversión productiva. "En el lapso de dos campañas aumentó la fertilización un 38%", destacó al mencionar la experiencia registrada tras aquella modificación tributaria.

Para FADA, la combinación de incentivos fiscales y una menor presión impositiva sobre la producción podría convertirse en una herramienta clave para mejorar los rendimientos, aumentar las exportaciones y fortalecer la sostenibilidad de los suelos argentinos.