Expectativa en la industria triguera por la eliminación de las retenciones: “Quitarla no sería un costo fiscal significativo para el Estado”

La economista de FADA, Antonella Semadeni, analizó para Canal E que la expectativa por una posible baja de retenciones volvió a instalarse en el sector agropecuario tras las declaraciones del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, durante el evento A Todo Trigo.

Antonella Semadeni explicó que la frase de Sergio Iraeta “generó mucha expectativa porque el secretario dijo, literalmente, vamos a hacer lo imposible para que el trigo tenga la competitividad que tiene que tener para la cosecha”. Aunque aclaró que, “no habló puntualmente de retenciones”, remarcó que en el sector se interpreta que una mejora en competitividad estaría ligada a una reducción del impuesto.

Disminución en la intención de siembra

Asimismo, señaló que el trigo enfrenta un escenario complejo por el aumento de costos y una menor intención de siembra. “¿En dónde se espera una caída de un 17% respecto a la intención de siembra en la campaña de trigo del año pasado? Son 300.000 hectáreas menos”, sostuvo.

A pesar de ello, Semadeni destacó que el cultivo mantiene perspectivas productivas favorables por las lluvias recientes. “Vamos a tener una buena cosecha más que nada porque el perfil hídrico de las últimas precipitaciones generó problemas, quizás, para lo que es la salida de la gruesa, pero ayudan a lo que es el perfil hídrico de cara al trigo”, explicó.

Complicación de costos para los productores

Sin embargo, advirtió que la ecuación económica sigue tensionada: “Hay que tener en cuenta lo que es el aumento de los fertilizantes, los combustibles y de los labores, que a la hora de hacer la ecuación, digamos, complican principalmente lo que es el trigo”.

Uno de los puntos centrales fue el bajo costo fiscal que tendría una quita del tributo para este cereal. “Trigo hoy tiene la retención más baja, tiene un 7,5%, la realidad es que quitarla no sería un costo fiscal muy significativo para lo que es el Estado Nacional”, afirmó la entrevistada.

En ese sentido, precisó: “Sería un 0,05% del PBI, son 350 millones de dólares, es muy poquito”. Según desarrolló, la medida podría tener un efecto concreto sobre la campaña 2026 porque muchos productores aún no definieron inversiones en insumos. “El 50% de los productores todavía no han comprado los fertilizantes de la cosecha que arranca, de la siembra que arranca en un mes”, indicó.