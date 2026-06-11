Obligaciones negociables: qué son, cuánto rinden y cuáles son sus riesgos

Las obligaciones negociables (ON) se consolidan como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener rendimientos en dólares sin asumir el riesgo directo de la deuda soberana. Sin embargo, detrás de estos instrumentos existe una variable clave que los inversores no deben pasar por alto: la calidad crediticia de la empresa emisora.

Durante una entrevista con Canal E, la educadora financiera Vanesa Plaza explicó cómo funcionan las ON, cuáles son los riesgos asociados y qué aspectos deben analizarse antes de invertir en este tipo de activos de renta fija.

Qué son las obligaciones negociables y cómo funcionan

Plaza explicó que una obligación negociable es una forma de financiamiento empresarial mediante la cual los inversores le prestan dinero a una compañía a cambio de una tasa de interés y la devolución del capital al vencimiento.

"Es una deuda corporativa, es plata que le prestamos a una empresa por un tiempo determinado y me devuelve una tasa, un rendimiento", señaló al describir el instrumento.

La especialista indicó que los pagos suelen realizarse mediante cupones periódicos, generalmente semestrales, mientras que el capital invertido se devuelve al finalizar el plazo establecido.

La importancia de analizar a quién se le presta dinero

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el riesgo de incumplimiento. Según Plaza, antes de invertir resulta fundamental evaluar la solvencia de la empresa emisora.

"Lo importante es ver a quién le estoy prestando plata", remarcó. En ese sentido, explicó que existen calificadoras que analizan la capacidad de pago de las compañías y asignan distintas categorías de riesgo.

La recomendación de la especialista es priorizar empresas con las mejores notas crediticias. "Siempre traten de quedarse con empresas que califiquen en alguna de las opciones de AAA o AA", aconsejó.

Además, recordó que durante los últimos años algunas compañías atravesaron situaciones de default, incumpliendo los pagos prometidos a los inversores.

"Hubo default, que quiere decir que no pagan el cupón, el rendimiento que prometieron", explicó para ilustrar el principal riesgo de este tipo de inversiones.

Cómo interpretar los rendimientos de una ON

La educadora financiera también se refirió a la relación entre rendimiento y riesgo. Según detalló, las ON de buena calidad crediticia ofrecen actualmente retornos cercanos al 7% u 8% anual en dólares.

"Hoy tenemos un rendimiento aproximado entre un 7 y un 8 por ciento. Cuando te dan más de este rendimiento hay que hacer un doble clic", advirtió.

Para Plaza, una tasa excesivamente elevada puede ser una señal de alerta sobre la situación financiera de la compañía o sobre el nivel de riesgo que está asumiendo el inversor.

"Cuando la TIR es muy grande, desconfía", sostuvo al referirse a la tasa interna de retorno que suelen analizar quienes invierten en estos instrumentos.

Fondos de ON y oportunidades en licitaciones

Para quienes no desean seleccionar empresas individualmente, Plaza destacó la existencia de fondos comunes de inversión especializados en obligaciones negociables, administrados por profesionales que diversifican la cartera entre distintos emisores.

"Puede comprar un fondo de obligaciones negociables que hoy en día está en un 10 por ciento de TIR", comentó al describir una alternativa para pequeños inversores.

Además, señaló que las licitaciones primarias suelen ofrecer oportunidades atractivas porque los títulos suelen emitirse a precios inferiores a los que posteriormente alcanzan en el mercado secundario.

"Cuando les ofrecen una licitación es el momento de entrar, porque después vienen los inversores, compran y suben el precio", explicó.

No obstante, aclaró que ninguna inversión garantiza ganancias automáticas y recomendó analizar cada caso junto a un asesor financiero antes de tomar decisiones.

Una alternativa para generar ingresos en dólares

Plaza definió a las obligaciones negociables como una herramienta de renta fija que puede servir para complementar ingresos y construir una cartera conservadora.

"Esto es una forma de tener una segunda renta, una jubilación", afirmó al destacar el atractivo que generan estos instrumentos entre quienes buscan obtener rendimientos periódicos en moneda dura.

Sin embargo, insistió en que el principal análisis no debe centrarse únicamente en la tasa ofrecida, sino en la capacidad de pago de la empresa que recibe el financiamiento.

"Acá no hay que fijarse tanto en el cupón o en el rendimiento, hay que fijarse en a quién le estoy prestando la plata", concluyó.