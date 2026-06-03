Cuáles son las mejores alternativas para proteger los ahorros ante un dólar estable y tasas en baja

Con un dólar que se mantiene estable y plazos fijos que ya no ofrecen rendimientos atractivos, los pequeños y medianos ahorristas enfrentan el desafío de encontrar alternativas para proteger su dinero. En este contexto, el asesor de inversiones Sebastián Waisgold sostuvo que la clave no está en encontrar una inversión extraordinaria, sino en organizar los fondos según los plazos y objetivos financieros.

Para el especialista, el escenario actual obliga a replantear las estrategias tradicionales de ahorro. "El plazo fijo ya no le gana cómodo a la inflación y el dólar viene planchado", explicó. En ese sentido, advirtió que "dejar los pesos quietos es perder poder de compra", por lo que recomendó buscar instrumentos que permitan al menos acompañar la evolución de los precios.

Opciones para el corto plazo y cobertura contra la inflación

Waisgold señaló que el dinero destinado a gastos cotidianos debe mantenerse en instrumentos líquidos y de bajo riesgo. "La liquidez que necesitamos día a día tiene que estar en billeteras virtuales o fondos money market", indicó, al remarcar que estas herramientas permiten obtener una renta mientras los fondos permanecen disponibles para ser utilizados.

Asimismo, destacó la importancia de diferenciar entre el dinero transaccional y el ahorro de mediano plazo. Según explicó, cuando el horizonte de inversión se extiende, comienzan a cobrar relevancia los fondos y bonos ajustados por inflación. "Los fondos CER empiezan a tener sentido porque la tasa promedio de los plazos fijos está entre el 19% y el 20%, y eso no le gana a la inflación", afirmó.

El especialista también reconoció que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios limita la capacidad de ahorro de gran parte de la población. "Los sueldos no vienen acompañando la inflación y eso representa un problema", sostuvo.

Inversiones en dólares y oportunidades de renta

Frente a un tipo de cambio que permanece estable desde hace tiempo, Waisgold consideró que muchos inversores comienzan a evaluar una mayor exposición a activos dolarizados. "Nos venimos preguntando si es momento de empezar a posicionarnos lentamente en activos en dólares", señaló.

Entre las alternativas disponibles mencionó las obligaciones negociables de empresas privadas, que permiten obtener rendimientos en moneda estadounidense superiores a los que ofrece simplemente mantener dólares inmovilizados. "No es lo mismo comprar dólares y guardarlos, porque perdemos contra la inflación en dólares", explicó.

Según detalló, existen bonos corporativos que actualmente ofrecen retornos cercanos al 8% anual en dólares. Sin embargo, aclaró que son inversiones pensadas para horizontes más extensos. "Tenemos que esperar mínimamente entre seis meses y un año para ver un rendimiento", remarcó.

Para quienes priorizan la disponibilidad inmediata de sus dólares, recomendó los fondos money market en moneda estadounidense. "Estos fondos dan aproximadamente un 4% al año y prácticamente no tienen volatilidad", concluyó, aunque aclaró que están pensados para mantener los fondos durante períodos prolongados y no para operaciones de muy corto plazo.