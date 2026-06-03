Hallazgo argentino contra el dengue: destacan una investigación del CONICET que podría abrir nuevas vías terapéuticas

Una investigación encabezada por la doctora Andrea Gamarnik, referente internacional en virología, logró identificar un mecanismo que utilizan distintos virus para replicarse dentro de las células humanas. El hallazgo, desarrollado por equipos del CONICET y la Fundación Instituto Leloir, podría convertirse en la base para futuras estrategias terapéuticas contra enfermedades como el dengue, el zika, la chikungunya y la fiebre amarilla.

Según explicó el doctor Martín Morgenstern, "lo interesante de este trabajo que desarrolló la doctora Gavarni es que ella estuvo trabajando con el virus del dengue y encontró que hay un mecanismo particular que requiere el virus" para reproducirse dentro del organismo humano.

El especialista señaló que la investigación permitió descubrir que distintos virus ARN comparten una misma necesidad biológica para multiplicarse, lo que abre la posibilidad de desarrollar tratamientos capaces de bloquear simultáneamente a varias enfermedades virales.

Un avance científico con potencial terapéutico

Morgenstern destacó que el descubrimiento no apunta inicialmente al desarrollo de vacunas, sino a nuevas herramientas terapéuticas destinadas a impedir la replicación viral. "Al identificar esta partícula pueden utilizar, buscar algún componente que frene o impida el desarrollo o la utilización de esta partícula y entonces impida el contagio a los humanos", explicó.

Además, remarcó el prestigio internacional alcanzado por la investigadora argentina y la participación de científicos extranjeros en proyectos desarrollados en el país, como una especialista estadounidense que trabaja en modelado matemático de biomoléculas junto a equipos de la Universidad de Buenos Aires.

Para el entrevistado, estos resultados demuestran la capacidad de la ciencia nacional para producir conocimiento de primer nivel y generar avances con impacto global en materia de salud pública.

El debate sobre los ensayos clínicos en Argentina

Durante la entrevista, Morgenstern también cuestionó los anuncios de inversiones internacionales vinculadas a investigaciones clínicas en el país y planteó diferencias entre la generación local de conocimiento y la realización de pruebas de medicamentos desarrollados en el exterior.

En ese sentido, afirmó: "Simplemente de usar a los argentinos como conejillos de India", al referirse a determinados modelos de investigación clínica aplicada promovidos por laboratorios internacionales.

Asimismo, sostuvo que "en la Argentina hay investigación seria" y consideró necesario fortalecer el desarrollo científico local para que los descubrimientos realizados por investigadores argentinos puedan transformarse en medicamentos y tratamientos propios.

Finalmente, destacó que el hallazgo sobre la replicación viral representa un ejemplo del potencial científico nacional y una oportunidad para impulsar investigaciones estratégicas con impacto sanitario a largo plazo.