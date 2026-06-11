Desde el comienzo de la guerra con Ucrania, Alberto Ruskolekier aseveró que Rusia "está prácticamente sin crecer en el año 2026"

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en contacto con Canal E, se refirió a que a más de cuatro años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el impacto económico sobre Moscú continúa generando preocupación.

Según explicó Ruskolekier, los mercados internacionales ya incorporaron el conflicto dentro de sus expectativas. "El mercado ya descontó en precios absolutamente todo el efecto que esto podría haber tenido y que tuvo", afirmó.

Datos oficiales de la inflación en Rusia

Asimismo, destacó que la situación económica rusa es más delicada de lo que reflejan las estadísticas oficiales. "La inflación de Rusia, hay una oficina oficial, una inflación oficial que es mentirosa del 6%. La real debe estar en el 20% y para algunos elementos de comida, quizás en un 30%", aseguró.

Además, Ruskolekier señaló que, "el déficit fiscal ya está en el 5.5%, acercándose al 6% de su PBI" y que Rusia "está prácticamente sin crecer en el año 2026".

Respecto del fondo soberano creado para afrontar contingencias, explicó que, "Rusia tiene este fondo que antes de la guerra estaba en 210.000 millones de dólares", aunque remarcó que, "del efectivo ya bajó 60.000 millones de dólares".

Rusia tuvo que subir los impuestos

El entrevistado también recordó que el gobierno ruso tomó medidas tributarias para sostener las cuentas públicas: "Tuvo que subir el IVA a partir del 1 de enero de este año, del 20% al 22%".

Uno de los mayores desafíos para Rusia es la caída de sus exportaciones energéticas hacia Europa. "Rusia proveía el 40% del consumo de gas de toda Europa", recordó. Sin embargo, explicó que actualmente "hoy está en el 30% de esa cifra. Solamente el 30% de esa cifra".