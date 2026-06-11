La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, calificó de “insostenible” al jefe de Gabinete Manuel Adorni luego de que presentara una declaración jurada en la que admitió haber ahorrado “en negro” medio millón de dólares.

“Lamentablemente este régimen simplificado de Ganancias que era muy bueno para los ciudadanos, si la propia ARCA deja bastardearlo de esta manera, me parece lamentable para muchos de los ciudadanos comunes porque era un régimen muy simplificado y facilitaba muchas cosas”, explicó en declaraciones a Radio del Plata.

“Está todo este tema ahora con los funcionarios, que no todos tienen la situación de Adorni pero que hace mucho ruido en la gente”, precisó.

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Qué dijo Talerico de Adorni

“En la Oficina Anticorrupción el señor Adorni que hizo una declaración jurada está el delito de declaración jurada maliciosa. Ocultó todo este patrimonio que traía. Como le dijo el abogado ´buscá algo antes de la función pública´ porque si no es enriquecimiento ilícito, una confesión clara y llana de enriquecimiento ilícito”, sostuvo Talerico.

Y luego completó: “Pero en la Oficina Anticorrupción si él iba a asumir funciones públicas se tenía que presentar al ARCA y rectificar sus declaraciones, transparentar su patrimonio y hacer una declaración jurada fidedigna ante la OA. A este organismo no lo pueden dejar pintado con una declaración maliciosa desde el día uno de Adorni. Ese es otro delito que aparece”.

“Lo de las criptomonedas. ¿Dónde las compraste? ¿Cuándo las compraste? Porque si las compró más o menos por el año que creo que escuché tiene mucha más plata que la que dice, mucha más plata”, se preguntó.

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“Mentiroso”

“Otra causa que tiene por dádivas, que es cuando se sube al avión privado de este contratista de la tevé pública, Grandío. Dijo hace dos años no me tomo vacaciones y después empezaron a salir viajes para todos lados”, recordó la exfuncionaria.

“Lo más grave a esta altura es que el presidente no pueda sacarse este funcionario de encima por mentiroso si querés, no por lo inverosímil de todas las explicaciones que están apareciendo”, enfatizó en otra parte de la entrevista.

“Le hace mucho daño a este gobierno. Esto es una gran desilusión. El argentino que se está deslomando en serio y que creyó porque eran outsiders, porque venían de otro lado que iban a ser distintos, la verdad desilusiona mucho los que nos está pasando”, insistió la exfuncionaria.

Además subrayó que “es insostenible Adorni como ejemplo de muchas otras cosas que están pasando”.

“Todo muy desprolijo. A mí me preocupa mucho que el presidente no pueda tomar las decisiones que tiene que tomar”, concluyó Talerico.