Avelluto: "La bancarrota moral del gobierno supera cualquier logro"

El exsecretario de Cultura Pablo Avelluto sostuvo que "la bancarrota moral de este gobierno supera cualquier logro” al referirse a la polémica por la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"El fracaso moral de este gobierno, su bancarrota moral para mí supera ampliamente cualquier logro que se pueda enumerar incluso aquellos con los que yo podría haber estado de acuerdo", agregó en declaraciones a Now 97.9 FM.

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Qué dijo Avelluto sobre Adorni

Además el exfuncionario analizó el impacto de estas acciones en la ciudadanía, especialmente en quienes buscaron una alternativa a las prácticas del pasado.

"Nos encontramos con lo malo conocido otra vez. Y entiendo y trato de ponerme en los zapatos de esas personas que hoy sienten una enorme frustración y un enorme desengaño porque parece que la corrupción no era un problema solo de unos, de los que gobernaron antes", señaló en diálogo con Paulino Rodrigues.

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"Adorni mintió no una, vez muchas veces"

En relación con la comunicación oficial y la veracidad de los discursos, Avelluto denunció una desconexión recurrente entre los dichos y los hechos. "Adorni mintió no una, vez muchas veces. Y el presidente también mintió no una vez, sino muchas veces. Entonces cualquier posibilidad para que podamos salir adelante requiere un acuerdo en torno a la verdad", aseveró.

Por otra parte, subrayó que los resultados macroeconómicos o los relatos ideológicos no logran compensar la falta de valores éticos en la conducción del Estado. En ese sentido afirmó: "A mí no me arreglan con la baja de la inflación. A mí no me arreglan con eso y seguramente a mucha gente tampoco, inflación que ha bajado pero que no ha desaparecido. A mí no me arreglan con discursos sobre el que capitalismo es una creación divina. A mí no me arreglan con la batalla cultural. Creo que hay una una ausencia de integridad".

Finalmente, concluyó su reflexión advirtiendo sobre el peligro que representan las actitudes del Poder Ejecutivo frente a la prensa para el sistema institucional. En este marco recordó que "parece que ni Adorni ni Milei tan liberales que se llaman a sí mismos, tan libertarios se olvidan que sin periodismo no hay democracia no hay república".