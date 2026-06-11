No hay plata: pocas reservas para el fin de semana largo en los principales destinos turísticos

A días del fin de semana largo del 15 de junio, uno de los más importantes del calendario turístico de temporada baja, los principales destinos del país muestran un panorama preocupante, según informó NA.

Hoteleros y prestadores turísticos advirtieron sobre una fuerte caída de las reservas y una demanda muy inferior a la registrada históricamente para esta época del año.

Mar del Plata, uno de los destinos más elegidos por los argentinos para escapadas de pocos días, atraviesa una situación que los empresarios califican como alarmante.

Corrientes en alerta: advierten que un "El Niño" extremo podría inundar 3 millones de hectáreas

"Deberíamos estar por encima del 50% y no llegamos"

"Lo usual es que para esta altura ya hubiéramos superado el 50% de reservas de la capacidad hotelera local. Ninguno de nosotros o muy pocos podemos llegar a un porcentaje como el mencionado", confirmó Rolando Dominé, integrante de la Asociación Hotelera Gastronómica y director de un importante hotel marplatense en declaraciones a Radio Brisas.

La situación es tan delicada que algunos establecimientos se vieron obligados a cerrar temporalmente sus puertas.

"Vemos hoteles sindicales cerrados. ¿Cómo no lo van a hacer entonces algunos hoteles que no logran cubrir la cuota mínima de gastos?", planteó el empresario.

De acuerdo con Dominé, los establecimientos de una y dos estrellas son los que enfrentan mayores dificultades para mantenerse operativos.

Muchos dueños deben realizar aportes de capital de su propio bolsillo para afrontar costos básicos de funcionamiento.

"Es pedirle a los dueños de las empresas que en el período de temporada baja y media hagan aportes de capital o de lo contrario tal vez no lograsen cubrir los gastos mínimos", precisó.

Nación saldó deuda de $2.400 millones y se reanuda la Autovía de la Ruta 12 en Corrientes

Tandil y Córdoba tampoco logran atraer turistas

La preocupación no se limita a la Costa Atlántica. En Tandil, otro de los destinos más elegidos para escapadas cortas, las reservas apenas rondan el 50% de la capacidad disponible.

El panorama es aún más complejo en algunas localidades turísticas de las sierras de Córdoba, donde operadores del sector reportan niveles mínimos de ocupación e incluso establecimientos sin reservas confirmadas para el próximo fin de semana largo.

Estos números contrastan con años anteriores, cuando los feriados largos representaban una oportunidad clave para sostener la actividad durante la temporada baja.

Promociones para atraer visitantes

Ante la falta de demanda, los hoteles comenzaron a lanzar promociones especiales, descuentos y beneficios para intentar captar turistas a último momento.

"La expectativa con relación a los fines de semana largos con más razón se resuelve con promociones. Casi todos los hoteles las estamos dando", señaló Dominé.