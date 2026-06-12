En el programa “QR!” de Canal E, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, respaldó el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que existe un reclamo cada vez más amplio dentro de la oposición para que el funcionario se presente ante el Congreso a rendir cuentas por su gestión.

Durante una entrevista con Pablo Caruso, el legislador sostuvo que la convocatoria impulsada para el próximo 23 de junio busca aplicar los mecanismos previstos por la Constitución Nacional para controlar la actuación del Poder Ejecutivo.

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“Hay un reclamo muy transversal para decirle a Adorni que venga a dar explicaciones al Congreso”, afirmó.

Martínez explicó que el pedido no surgió de manera aislada, sino como resultado de una serie de iniciativas impulsadas por distintos sectores de la oposición en los últimos meses.

El avance de la interpelación

Según señaló el diputado, la intención es que el Congreso avance con los procedimientos parlamentarios necesarios para que el jefe de Gabinete responda preguntas sobre distintos aspectos de la administración nacional.

En ese sentido, cuestionó a los espacios políticos que expresan críticas públicas contra Adorni pero que, según su visión, no acompañan las herramientas institucionales para exigirle explicaciones.

“No alcanza con sacar comunicados. Si no le creen a Adorni, tienen que contribuir para que venga al Congreso”, remarcó.

Para Martínez, el debate trasciende las diferencias partidarias y se vincula con el funcionamiento de los mecanismos de control previstos por la Constitución.

El dirigente de Unión por la Patria recordó la última exposición de Adorni ante el Congreso y sostuvo que el oficialismo quedó expuesto por las declaraciones realizadas durante esa presentación.

“Lo dejamos hablar porque es importante que Adorni hable. Cuando habla, se embarra solo”, lanzó.

A su entender, aquella comparecencia reactivó las críticas sobre el desempeño del jefe de Gabinete y generó nuevas condiciones políticas para avanzar con una eventual interpelación.

Críticas a la estrategia opositora

Durante la entrevista, Martínez también cuestionó lo que definió como una lógica de especulación política dentro de algunos sectores opositores.

Según planteó, existen dirigentes que prefieren esperar un mayor desgaste del Gobierno antes de impulsar medidas concretas, una postura que rechazó de manera tajante.

“Estamos cansados del tacticismo. Hay que hacer lo que corresponde institucionalmente”, afirmó.

El diputado defendió la utilización de las herramientas parlamentarias previstas por la reforma constitucional de 1994 y sostuvo que la figura de la interpelación fue creada precisamente para situaciones de crisis o cuestionamientos a funcionarios del Poder Ejecutivo.

El impacto del caso “Inocencia Fiscal”

Martínez también se refirió a las revelaciones conocidas en las últimas semanas sobre el régimen denominado “Inocencia Fiscal” y recordó que Unión por la Patria votó en contra de esa iniciativa cuando fue debatida en el Congreso.

Según explicó, su bloque había presentado una propuesta alternativa con modificaciones orientadas a corregir aspectos vinculados a sanciones tributarias y beneficios impositivos.

A su juicio, la situación actual demuestra que las advertencias realizadas durante el debate parlamentario tenían fundamentos sólidos.

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Hacia el final de la entrevista, Martínez endureció aún más sus cuestionamientos y aseguró que el principal problema de Adorni es la pérdida de credibilidad ante el Congreso. “Adorni le mintió al Congreso y perdió la confianza”, sostuvo.

El legislador consideró que el funcionario ya no reúne las condiciones necesarias para continuar como jefe de Gabinete y planteó que la crisis debe resolverse por vías institucionales.

“No podemos tener al responsable político de la gestión de gobierno siendo un mentiroso frente al Congreso de la Nación”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que si el presidente Javier Milei no toma una decisión sobre la continuidad de Adorni, será la política la que deberá actuar a través de los mecanismos constitucionales disponibles.

“Le estamos ofreciendo a todos los bloques una salida institucional en el marco de la Constitución Nacional”, concluyó.

LB