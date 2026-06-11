Karina Milei saludó por su cumpleaños a Patricia Bullrich, en medio de las tensiones entre la legisladora y la Casa Rosada por Adorni

Karina Milei saludó este jueves por su cumpleaños a Patricia Bullrich, senadora y jefa del bloque libertario. “Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ¡Feliz cumple, Pato!”, escribió la hermana del Presidente en su cuenta de X, compartiendo una foto de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, un evento del que no se conocían, hasta la difusión de este posteo, imágenes.

Pocas horas antes, Javier Milei también saludó a la legisladora. “Feliz cumpleaños, Patricia Bullrich, mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

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El caso Adorni recién empieza, le mintió al Congreso y al pueblo argentino

Estos mensajes llegan en medio de la tensión que existe entre la Casa Rosada y Bullrich por su postura de no retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli para ocupar el Juzgado Federal número 3 de La Plata y por cuestionar la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentada ayer.

Manuel Adorni

El nuevo cuestionamiento de Patricia Bullrich contra Manuel Adorni

Este jueves, la jefa de bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, se diferenció nuevamente del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego que el funcionario presentara su declaración jurada, afirmando, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentina, que “esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”.

Para luego sumar: “Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”.

La legisladora habló luego de que el exvocero presidencial presentara el detalle de su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, reconociendo que no había blanqueado medio millón de dólares que había ganado invirtiendo en Bitcoin.

Adorni habló del medio millón de dólares que no declaró y explicó: "No se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco"

No es la primera vez que Bullrich cuestiona al jefe de Gabinete: semanas atrás le pidió que anticipara la declaración jurada, y repitió esa solicitud el jueves pasado, en la sesión en la Cámara de Diputados donde se abstuvo de votar el pliego de María Verónica Michelli.

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En Balcarce 50 negaron que exista una crisis entre la legisladora y la Casa Rosada tras difundirse sus nuevas declaraciones. “Todo pasa. Tira, pero no termina de romper”, afirmó un integrante de la mesa política según NA.