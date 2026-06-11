El Congreso reaccionó ante la mentira de Adorni: moción de censura, presión para que vaya al Senado y proyectos contra Inocencia Fiscal

El 29 de abril, ante el pleno de la Cámara de Diputados, Manuel Adorni dijo: "En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna". El 10 de junio, en LN+, admitió que durante años ocultó más de medio millón de dólares. Esta contradicción fue el detonante de una amplia reacción del Congreso contra el jefe de Gabinete, que incluye desde un pedido para removerlo de su cargo hasta la prohibición para que pueda acogerse en el régimen de Inocencia Fiscal. Además, presionan a Patricia Bullrich para que Adorni no dilate más su presentación ante el Senado de su Informe de Gestión.

En primer lugar, el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) presentó este jueves una moción de censura contra Adorni en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, firmada además por los diputados Paulón, Coletta, Lousteau, Rizzotti y Zigaran. El documento recorre siete puntos: la admisión pública de ahorros no declarados que superan los quinientos mil dólares, la contradicción directa con lo dicho ante el Congreso el 29 de abril, las declaraciones juradas rectificativas presentadas solo después del estallido del escándalo, la omisión de la vivienda en el country Indio Cuá, el testimonio del contratista Matías Tabar que declaró haber recibido 245.000 dólares en efectivo para refacciones que incluyeron una piscina con cascada y jacuzzi, la justificación de que "ahorramos en negro como la mayoría de los argentinos", y los gastos registrados en la causa judicial —408.662 dólares— que Adorni no logró explicar de manera consistente. El texto es categórico: "Quien mintió al Congreso no puede seguir siendo el responsable constitucional de rendirle cuentas".

Juliano lo resumió en X: "Vino al Congreso a mentirnos. Nos dijo que las declaraciones juradas no tenían ocultación. Y ahora cree que es gratuito ir a la televisión a reconocer que se había comido declarar casi 500 lucas verdes en negro". Sobre la Ley de Inocencia Fiscal, agregó que "el 17 de diciembre de 2025, cuando se sancionó, los libertarios llevaban siete días de tener un nuevo Congreso con mayorías. Siete días tuvieron para construir el blindaje. Acá no hay ningún gobierno libertario. Acá es el Estado el que elige a sus vencedores y son ellos mismos", en declaraciones a radio Splendid.

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Piden que Adorni ahora vaya al Senado

La moción de censura que presentó Juliano en Diputados se suma al reclamo paralelo en el Senado. El jefe del bloque peronista en la Cámara alta, José Mayans, dijo a PERFIL que Adorni ya tiene "ganada" una moción de censura por "las mentiras probadas que dijo a Diputados". En ese marco, recordó que el ex vocero debería haber ido al Senado en mayo, conforme al artículo 101 de la Constitución.

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Sobre esto, también salió al cruce la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dijo desde su cuenta de X: "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional que dice: 'El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71'. Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas".

Al terminar la reunión de la mesa política de gobierno este jueves, Adorni anunció que el próximo mes de julio irá a la Cámara Alta. Algunos senadores ya preparan reclamos por financiamiento de obras, según pudo saber este medio, mientras que la expectativa estará en cómo buscará la oposición repreguntarle por los datos falsos que dijo ante sus pares de la cámara baja.

El "blindaje" fiscal: derogar o excluir funcionarios

La otra respuesta legislativa del día vino por el lado de la Ley de Inocencia Fiscal. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para modificar el artículo 38 de la Ley 27.799 y excluir explícitamente a los funcionarios públicos del régimen de declaración jurada simplificada. El texto enumera una lista taxativa de cargos impedidos de acogerse al régimen: presidente, vicepresidente, gobernadores, jefes de gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, magistrados, legisladores nacionales y provinciales, concejales, embajadores, militares de alta jerarquía y personal del Poder Judicial, entre otros. También excluye a sus cónyuges, convivientes y familiares hasta segundo grado. En X, Paulón citó el artículo 268 (3) del Código Penal, que sanciona con prisión e inhabilitación perpetua a quien omite maliciosamente insertar datos en declaraciones juradas obligatorias. "Adorni se acuerda de cada detalle de sus movimientos hace 25 años pero no recuerda la llamada que tuvo con el contratista hace un mes", escribió.

La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio fue más lejos: propuso directamente la derogación del Capítulo III de la ley —los artículos 38 a 42— sin reemplazarlo. "El Congreso no puede permitir que el Gobierno robe a cara descubierta con la ley que mandó a votar como si fuera su traje a su medida", dijo.

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De "ladronzuelo" a "omisión ética": críticas de todos

El abanico de reacciones recorrió todo el espectro de la oposición y llegó hasta dentro del propio bloque libertario. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) llamó a Adorni "ladronzuelo de guante blanco con delirios de grandeza" y apuntó que "más que declaración jurada es una declaración fraguada". Agregó: "Adorni comparte abogado con uno de los cueveros cripto por donde convirtieron la guita en física, cash, del caso $LIBRA", dijo en radio La Red.

Martín Lousteau fue directo sobre el relato del bitcoin: "No le creo para nada el tema de las cripto. Con mucha vinculación con el mundo cripto debe haber estado todo este tiempo buscando a alguien que tenga una billetera y un track record de haber ganado esa plata, y le dice 'pásame tu código'". Sobre la Ley de Inocencia Fiscal, el diputado manifestó: "Los que votaron esa ley son cómplices de volver a ARCA cómplice frente a la corrupción".

La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) fue la más precisa en términos legales: "Adorni va a tener un problema en términos penales. Esto no modifica el tema del enriquecimiento ilícito. Si operó con cripto, que no son trazables, no va a poder presentar las pruebas". Y evaluó presentar "una sanción penal" por lo dicho en el Congreso.

Pero la voz más inesperada volvió a ser la de Patricia Bullrich, en el día de su cumpleaños número 70: "Esto es más que un error, es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Será la Justicia la que tendrá que determinar", dijo a La Nación. Milei, en cambio, ratificó que no le pedirá la renuncia. La causa judicial avanza de todos modos: el fiscal Gerardo Pollicita pidió "de forma urgente" la nueva DDJJ a la Oficina Anticorrupción para cruzarla con la evidencia reunida.

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