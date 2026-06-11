El periodista y escritor Jorge Asis le puso nombre y apellido a rumores de los últimos días sobre la posible salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, luego de meses no lograr bajar la atención sobre sus cuentas personales y ni siquiera el día después de haber presentado la esperada declaración jurada. "¿Alguien sabe cuándo asume la señora Sandra Pettovello como Jefe de Gabinete y ser la primera Premier mujer? Ampliaremos", suguirió, en forma de pregunta, en su cuenta de X.

Mientras tanto, Adorni participó de la reunión política en Casa Rosada luego de su raid mediático tras admitir públicamente que tuvo fondos en negro junto a su esposa, después de adherirse al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal.

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Las grietas internas que deja la explicación de Adorni

Esta tarde, al igual que Asís, Adorni dijo por su cuenta de X: "Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno". Se espera que de concretarse esa visita a la Cámara Alta las preguntas esten destinadas a su patrimonio personal más que a datos de gestión.

La evidente debilidad política del Jefe de Gabinete impide que cumpla con uno de sus roles institucionales, el ser un fusible y un escudo que protege a la presidencia. Impedido por estar hace meses en el medio de la opinón pública, los rumores y movimientos se acrecientan. Como, por ejemplo, el sugestivo gesto de la hermana del presidente, Karina Milei, de llevar el lunes pasado por la noche a la mismísima ministra Pettovello a una cena junto al boque de diputados de LLA, en un restaurante de Villa Urquiza. Velada en la que también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Fue para que se conozcan y puedan conversar”, comentaron desde el espacio libertario.