Victoria Villarruel le reclamó a Manuel Adorni que informe en el Senado: “Debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, le envió una nota formal al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para reclamarle que se presente ante el Senado e informe sobre la marcha del Gobierno, tal como establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.

La solicitud fue difundida por la propia titular de la Cámara alta a través de sus redes sociales, donde recordó que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes de manera alternada entre ambas cámaras.

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“El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez al mes;sin embargo el jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre de 2025”, sostuvo Villarruel en su publicación.

Según explicó, por ese motivo decidió realizar un requerimiento formal para que Adorni se presente durante junio ante el Senado.

El reclamo formal de Villarruel

La nota enviada desde la Presidencia del Senado, con fecha del 11 de junio de 2026, solicita al funcionario que informe cuándo estará disponible para asistir a una sesión informativa en la Cámara alta.

En el texto, Villarruel recuerda que la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso “al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”.

Además, señala que Adorni no se presentó ante el Senado desde que asumió el cargo y remarca que el último informe recibido por la Cámara alta data del 26 de junio de 2025.

“Le solicito tenga a bien dar cumplimiento a su obligación constitucional”, expresa el documento firmado por la vicepresidenta.

La respuesta institucional

Junto con la carta dirigida a Adorni, Villarruel difundió la constancia de remisión oficial de la documentación al Poder Ejecutivo Nacional.

De esta manera, la vicepresidenta dejó asentado formalmente el pedido y elevó la presión política para que el jefe de Gabinete concurra al Congreso en las próximas semanas.

Convocatoria a Labor Parlamentaria

En paralelo, Villarruel anunció que convocará a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles con el objetivo de debatir esta situación y otros asuntos vinculados al funcionamiento de la Cámara alta.

“Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”, afirmó la vicepresidenta en su mensaje.

El planteo abre un nuevo capítulo en la relación institucional entre el Senado y el Poder Ejecutivo, en un contexto en el que la presencia del jefe de Gabinete ante el Congreso constituye una de las herramientas de control parlamentario previstas por la Constitución Nacional.

LB