En la Justicia ponen en duda las explicaciones de Adorni

Un día después de presentar su esperada declaración jurada el jefe de gabinete, Manuel Adorni. parece que no logra convencer a la Justicia con sus explicaciones. Según consignaron fuentes judiciales a Clarín los números “son incongruentes pese a las explicaciones que dio el Jefe de Gabinete, porque que diga años después que tenía dinero en negro, antes de ser funcionario, no lo exime de brindar explicaciones ante la justicia”.

Las grietas internas que deja la explicación de Adorni

En la nueva declaración jurada del periodo fiscal 2025 que Adorni presentó se registran tenencias por unos 506 mil dólares. Según sus propias explicaciones incorpora esos fondos por ganancias en bitcoins que le dieron una rentabilidad total de 300 mil dólares, más unos 200 mil dólares de ahorros y venta de un departamento.

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Las dudas de la Justicia que investiga al Jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, las explicaciones resultan insuficientes, encuentran incongruencia de los números declarados y la inexistente trazabilidad de esos fondos.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita era uno de los principales interesados en que la presentación de la declaración jurada se concrete para poder continuar con las acciones judiciales, como un requerimiento de justificación de bienes para determinar gastos, movimientos de dólares y adquisición de propiedades, que según la investigación no se en encuentran justificados debidamente. Lo que resulta una instancia previa propia de las causas donde se investiga el enriquecimiento ilícito. Si las explicaciones no convencen, habilita al representante del Ministerio Público a pedir su indagatoria, firma mediante del juez Ariel Lijo.