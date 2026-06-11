Talerico sobre Manuel Adorni: “Le estamos dando de comer al kirchnerismo”

Las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni sobre los dólares no declarados que poseía antes de ingresar a la función pública generaron una fuerte polémica y reavivaron cuestionamientos sobre su situación patrimonial. La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, sostuvo que el funcionario "confesó un delito de evasión fiscal" y consideró que la Justicia deberá profundizar distintas líneas de investigación.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Talerico afirmó que las explicaciones brindadas por Adorni presentan inconsistencias que van más allá de una eventual cuestión tributaria. "Confesó el delito de evasión fiscal. Está tratando de decir que su dinero negro lo adquirió antes de la función pública, pero eso resulta bastante inverosímil", señaló.

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Según explicó, uno de los aspectos que deberá analizar la Justicia es el origen de los fondos utilizados para distintas operaciones patrimoniales realizadas durante los últimos años. En ese sentido, planteó dudas sobre la adquisición y eventual liquidación de criptomonedas, así como sobre préstamos y reformas efectuadas en bienes personales.

La exfuncionaria también cuestionó que el vocero presidencial no haya regularizado su situación antes de asumir funciones en el Estado. "Si vas a asumir una función pública y tenés que presentar una declaración jurada, no podés ocultar cosas con dolo porque estás haciendo una declaración falsa", sostuvo.

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Además de las posibles derivaciones judiciales, Talerico advirtió sobre el impacto político que el caso podría tener para el Gobierno nacional. "Le estamos dando de comer al kirchnerismo. Este tipo de situaciones generan desencanto porque no era por esto que dijeron que venían", afirmó.

Consultada sobre la continuidad de Adorni en el cargo, consideró que el Ejecutivo debería tomar una decisión contundente. "Le cuesta muy caro a todo el gobierno mantenerlo en pie a Adorni y no haberle pedido la renuncia", expresó.

Por último, señaló que la controversia termina opacando otros temas de gestión y sostuvo que la falta de respuestas rápidas agrava el desgaste político. "No podemos hablar de nada de eso porque Adorni, entre otros casos, termina ocupando toda la discusión", concluyó.