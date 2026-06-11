La inflación en Córdoba fue del 1,9% en mayo y acumuló un 32,9% en un año

El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) registró en mayo un incremento del 1,9% respecto de abril, según informó la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia. Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va de 2026 alcanzó el 13,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,9%.

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El aumento mensual estuvo impulsado principalmente por las subas en alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, además de los servicios de información y comunicaciones. Dentro del rubro alimentos, las mayores variaciones se observaron en verduras, panificados, lácteos y huevos.

En el capítulo de vivienda, los incrementos estuvieron vinculados a los alquileres, el gas envasado y la electricidad. Por su parte, el área de comunicaciones registró aumentos en los servicios de telefonía móvil, internet, televisión y otros servicios vinculados a la conectividad.

Entre los rubros con mayores aumentos durante mayo también se destacaron seguros y servicios financieros, con una suba del 5,1%; información y comunicaciones, con 3,6%; salud, con 2,4%; y educación y vivienda, ambos con incrementos del 2,3%.

El informe también señala que los bienes, que representan el 61% de la canasta de consumo utilizada para elaborar el índice, aumentaron un 1,7% durante el mes. En tanto, los servicios, que explican el 39% restante, registraron una variación del 2,1%.

Por otra parte, los bienes y servicios regulados, como tarifas y otros precios sujetos a decisiones estatales, mostraron un incremento del 2,3%, el mismo porcentaje que registraron los productos estacionales. El resto de los componentes de la canasta, conocido como inflación núcleo, tuvo una suba del 1,7%.