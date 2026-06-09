Emprende Day 2026: el ecosistema cordobés duplicó su convocatoria y se consolida como motor de empleo

La cuarta edición de Emprende Day confirmó el crecimiento sostenido del ecosistema emprendedor cordobés. El evento, organizado por el Gobierno provincial, alcanzó los 6.000 inscriptos, el doble de la convocatoria registrada en 2025, y se consolidó como el principal espacio de encuentro, capacitación y vinculación para quienes impulsan proyectos productivos en Córdoba.

Para la secretaria General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor de la Provincia Laura Jure, el crecimiento de la convocatoria refleja una necesidad cada vez más evidente entre los emprendedores: generar redes de contacto, acceder a herramientas de formación y encontrar espacios de acompañamiento en un contexto económico desafiante.

"Muchas veces emprender es una actividad muy solitaria. Por eso estos espacios son tan importantes, porque permiten conectarse con potenciales clientes, proveedores, socios y con personas que atraviesan las mismas dificultades", sostuvo.

Un ecosistema que genera empleo

Jure destacó que Córdoba cuenta con uno de los ecosistemas emprendedores más robustos del interior del país, no solo por la cantidad de proyectos en marcha sino también por su impacto económico y social. Según explicó, cada emprendimiento genera en promedio tres puestos de trabajo directos o indirectos, convirtiéndose en una pieza clave para la creación de empleo en distintas localidades de la provincia.

"Los emprendedores son verdaderas fábricas distribuidas en todo el territorio. Son generadores de trabajo y desarrollo local", señaló.

Actualmente, la comunidad Córdoba Emprendedora reúne a más de 25.000 participantes, una red que se ha consolidado a partir de políticas públicas orientadas a fortalecer la actividad mediante capacitación, asistencia financiera y espacios de comercialización.

Networking, inteligencia artificial y marca personal

La edición 2026 de Emprende Day estuvo estructurada sobre temáticas que hoy aparecen como centrales para la competitividad de los pequeños negocios. Entre los principales ejes se destacaron las actividades de networking, incluyendo dinámicas de "speed dating" empresarial bajo el formato "Yo busco, yo ofrezco", diseñadas para facilitar alianzas estratégicas entre emprendedores.

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También tuvieron un lugar destacado las capacitaciones sobre marca personal y marketing digital, herramientas consideradas fundamentales en un escenario donde gran parte de las ventas se canalizan a través de plataformas digitales.

La inteligencia artificial fue otro de los temas centrales de la agenda, aunque combinada con una dimensión menos tecnológica y más humana: la inteligencia emocional. "La tecnología es clave, pero también lo es la capacidad de gestionar emociones, sostener proyectos y atravesar momentos complejos", explicó Jure.

Más de 5.000 créditos y una morosidad inferior al 1%

Uno de los datos más destacados del programa Córdoba Emprendedora es el desempeño de sus herramientas financieras. Desde su puesta en marcha ya se otorgaron más de 5.000 créditos, junto a la Fundación Banco de Córdoba, destinados a potenciar emprendimientos de distintos rubros, con una tasa de morosidad inferior al 1%.

Para la funcionaria, ese indicador demuestra el alto nivel de compromiso y responsabilidad que caracteriza al sector. "Cuando se generan condiciones accesibles, los emprendedores responden y cumplen. Son sujetos de crédito confiables", afirmó.

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Actualmente se encuentra vigente una línea de financiamiento impulsada por la Fundación Banco de Córdoba que ofrece hasta 4 millones de pesos a tasa cero.

El esquema contempla tres meses de gracia, un plazo de devolución de 18 meses y actualizaciones semestrales mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), buscando que las cuotas mantengan una relación razonable con los ingresos de los beneficiarios.

Los fondos pueden destinarse a la compra de maquinaria, herramientas, insumos o mercadería, permitiendo mejorar la productividad y reducir costos operativos.

Una nueva vidriera digital para los emprendedores

Entre las novedades anunciadas durante el evento sobresale el lanzamiento de un Directorio Digital que buscará ampliar la visibilidad comercial de los emprendimientos cordobeses.

La plataforma funcionará como un catálogo online donde los usuarios podrán exhibir productos, servicios y datos de contacto para facilitar las ventas.

El acceso se realizará a través de Ciudadano Digital (CiDi) y, además de la promoción comercial, concentrará información sobre capacitaciones y programas de apoyo disponibles.

"Muchos emprendedores nos planteaban la necesidad de tener una vidriera permanente. Este directorio viene a responder esa demanda y a potenciar sus posibilidades de llegar a nuevos clientes", explicó Jure.

La fuerza de una comunidad

A lo largo de sus cuatro ediciones, Emprende Day evolucionó desde un encuentro de capacitación hacia una plataforma integral de vinculación y fortalecimiento empresarial. La duplicación de la convocatoria en apenas un año evidencia la creciente relevancia que tienen estos espacios para quienes buscan sostener y escalar sus proyectos.

Para Laura Jure, la principal enseñanza que deja el ecosistema cordobés es que el crecimiento emprendedor se construye colectivamente.

"La idea es que nadie se salve solo. La fuerza está en la comunidad, en compartir experiencias y en acompañarse mutuamente", concluyó.