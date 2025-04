Laura Jure: "Cocino lo que puedo, en casa se come milanesa o arroz con pollo"

Desde su rol como ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba, Laura Jure se ha convertido en una referente de la articulación entre el sector público y privado. En su paso por el espacio de Bien Cordobés, comparte su trayectoria, los desafíos de liderar desde la política, siendo mujer y madre, y su perspectiva sobre el crecimiento productivo de la provincia.

Oriunda de Oncativo, Jure se trasladó a la ciudad de Córdoba "desde los 18" para estudiar Ciencias Económicas y trabajar al mismo tiempo. "Lo que mis padres deseaban era que nosotras podamos estudiar lo que ellos no", recordó. Su fuerte vocación de servicio se vio influenciada por su historia familiar, aunque sin una decisión política definida en un inicio.

Transporte urbano: primer día de SiBus en la ciudad con 170 colectivos en la calle

Con el paso del tiempo fue formándose académicamente en distintas áreas: se recibió en Ciencias Económicas a los 23 años, luego se anotó en Abogacía, más tarde en la Licenciatura en Economía y, finalmente, realizó una Maestría en Política y Gestión de Desarrollo Local. "Fui transitando los espacios con el objetivo de tratar siempre, de hacerlo bien y de aprovechar las oportunidades", resumió.

Liderazgo femenino y conciliación personal-profesional

Jure reconoce que las mujeres enfrentan obstáculos adicionales en espacios de toma de decisión, muchas veces informales: "Se juntan en un asado después del fútbol y definen cosas donde nosotras no fuimos ni a jugar al fútbol ni a comer el asado". También habla de su experiencia como madre trabajadora y la compleja relación con la culpa: "No hay mujer que no haya sentido culpa al volver al trabajo". Su red de apoyo familiar, con sus padres y hermanas, ha sido clave para poder desempeñar su rol ministerial.

"Yo no puedo hacer lo que hago sin el sostén de mi familia. Mis viejos y mis hermanas me bancan a morir".

Sin embargo, no siempre es fácil: "Llego cansada muchas veces. Llego hablando por teléfono y mis hijas me dicen que deje el teléfono, pero hay cosas que no pueden esperar".

Para analistas, la guerra arancelaria puede desencadenar una recesión global

Y agregó entre risas: "A veces digo 'che, no tengo vida'". A la hora de hablar de su personalidad, se define como una persona "acelerada" e "inquieta", a la que le cuesta quedarse quieta: "Soy medio obsesiva conmigo y con mi equipo. Soy intensa. Tendrían que decirlo ellos también", bromeó.

En su casa, la cotidianeidad es sencilla y real: "Cocino lo que puedo. En casa se comen milanesas o un bife, arroz con pollo, tomate con huevo".

Sobre su futuro, prefiere no planificar a largo plazo: "Siempre trataré de estar donde mejor sirva". Consciente del descrédito de la política en tiempos de crisis, su tranquilidad radica en saber que "di lo mejor que pude".

Desarrollo productivo y la articulación con el sector privado

La ministra sostiene que Córdoba tiene un sector privado "potente y respetable", y que la clave está en trabajar juntos. "Escuchándonos, hay cosas que podemos lograr", dijo. Lejos de los antagonismos, considera que el Estado y el empresariado "hablan el mismo idioma", y que muchos empresarios hoy "hacen un gran esfuerzo por sostener a su personal, por no despedirlo".

Para Jure, la política pública debe crear condiciones que permitan crecer. "No creamos empleo por decreto", afirma. Y subraya que las obras de infraestructura no son solo cemento, sino "mejores posibilidades de desarrollo productivo". Esa mirada se basa en generar confianza, construir consensos y diseñar programas que tengan impacto real.

Políticas de empleo: del PPP al Empleo +26

La gestión en políticas de empleo reconoce las distintas realidades de Córdoba. "Hay cordobeses distintos", dice Jure al referirse a las necesidades del norte y el sur provincial. En esos territorios, asegura, se necesitan herramientas específicas, con incentivos e inversión.

Uno de los pilares de su gestión ha sido el Programa Primer Paso (PPP), que lleva 25 años en funcionamiento y por el que han pasado más de 200.000 jóvenes. "No lo podemos hacer sin el sector privado, es quien nos abre las puertas. Es una gran oportunidad para las empresas porque es como un semillero y es una gran oportunidad para la persona".

Hoy, la cartera que dirige impulsa también el programa Empleo +26, que busca incluir a personas mayores de 45 años en el mercado laboral. "Vamos viendo, tomando en cuenta devoluciones del sector privado para mejorar". La demanda laboral ha cambiado y, según Jure, "hay demanda de puestos claves que cuesta conseguir".

Gestión, política y vocación

En su forma de liderar, Jure pone el foco en el compromiso y en el aprendizaje constante. "Me pongo colorado una vez y no blanco 20 veces", dice sobre su filosofía de asumir errores y seguir adelante. "Todos servimos para algo", agrega, en referencia a cómo gestiona los equipos que la rodean.

Sorpresa en el ranking de gobernadores: radicales, arriba y peronistas al fondo de la tabla

A pesar del descrédito que atraviesa la política en la actualidad, sostiene que su mayor tranquilidad radica en la entrega diaria. "La política atraviesa una situación de mucho descrédito. Eso puede tener que ver con el hecho de que la gente viene atravesando situaciones muy duras y que lo atribuye a lo que viene pasando en la Argentina". Frente a eso, asegura: "Mi tranquilidad está en saber que di lo mejor que pude".

Con una vocación firme desde joven, una rutina exigente y el deseo de estar "donde mejor sirva", Laura Jure transita su rol como ministra con intensidad, cercanía y una fuerte convicción: el que estudien abre puertas. Y en su caso, esas puertas la llevaron a combinar pasión por lo público, liderazgo femenino y compromiso social.