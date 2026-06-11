Fan Fest, pantalla gigante y un Cucú mundialista: la apuesta de Carlos Paz para alentar a Argentina

El emblemático Reloj Cucú de Villa Carlos Paz, considerado uno de los símbolos más representativos de la ciudad, ya luce la camiseta de la Selección Argentina para comenzar a vivir el clima del Mundial de Fútbol 2026. La intervención se concretó este jueves mediante una acción conjunta entre la Cámara de Turismo y la Municipalidad local.

La propuesta busca acompañar la expectativa de los argentinos de cara a una nueva Copa del Mundo y convertir al principal atractivo turístico de la ciudad en una postal mundialista. Con los colores celeste y blanco, el histórico Cucú se sumó a la cuenta regresiva para el debut del seleccionado nacional.

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Además, la actividad sirvió para renovar la invitación a los Fan Fest que se desarrollarán en el centro de Villa Carlos Paz durante la primera fase del torneo, antes de cada presentación de la Selección Argentina. Los encuentros contarán con pantalla gigante para seguir la previa de los partidos, además de sorteos, concursos, espectáculos de magia, murga y propuestas recreativas para toda la familia.

Los Fan Fest se realizarán el martes 16 de junio desde las 19:30, el lunes 22 de junio desde las 11:30 y el sábado 27 de junio desde las 20:00, convirtiendo al centro de la ciudad en un punto de encuentro para alentar a la Selección durante el Mundial 2026.