Córdoba: realizaron el primer implante de marcapasos sin cables en un hospital provincial

La salud pública de Córdoba alcanzó un nuevo hito tecnológico al realizar el primer implante de un marcapasos sin cables en un hospital provincial. El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Córdoba y estuvo destinado a un paciente de 67 años que presentaba antecedentes de múltiples infecciones asociadas a dispositivos cardíacos convencionales.

La intervención fue realizada por el equipo del Servicio de Cardiología y Arritmias del centro de salud, incorporando una tecnología de última generación que ya se utiliza en instituciones de referencia a nivel nacional e internacional.

A diferencia de los marcapasos tradicionales, este dispositivo no requiere cables ni una batería implantada en un bolsillo subcutáneo del tórax. Se introduce directamente en el corazón a través de la vena femoral, ubicada en la ingle, mediante un sistema especializado.

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“Para nosotros es una alegría inmensa poder ofrecer este tipo de terapéutica a pacientes en el Hospital Córdoba, en la salud pública de Córdoba. La verdad que nos llena de alegría”, expresó el jefe del Servicio de Arritmias del Hospital Córdoba, Agustín Manela en Punto a Punto radio (90.7 FM)

El especialista explicó que la principal diferencia con los equipos convencionales es la ausencia del cable que conecta el dispositivo con el músculo cardíaco. “Este marcapasos sin cable tiene indicaciones muy precisas. Carece de ese cable y se coloca a través de una vena en la ingle para impactarlo directamente dentro del corazón”, detalló.

Según precisó Manela, la tecnología está especialmente indicada para pacientes que no pueden acceder a las venas utilizadas habitualmente para implantar marcapasos tradicionales o que han sufrido infecciones reiteradas vinculadas a los cables del dispositivo.

“La gran ventaja es que se coloca a través de una vía alternativa, que es la vena femoral, y además no se han encontrado casos de infecciones asociadas a este tipo de dispositivos”, señaló.

En el caso del paciente intervenido, los profesionales debieron extraer previamente los cables del marcapasos anterior debido a infecciones recurrentes. Posteriormente se realizó el implante del nuevo dispositivo intracardíaco.

Desde el equipo médico destacaron que este avance posiciona a la salud pública provincial al nivel de los principales centros privados. “Poder ofrecer este tipo de tecnologías y estar a la par de los centros privados de Córdoba y del resto del país nos pone muy contentos. Hoy está disponible para aquellos pacientes que tengan la indicación precisa”, afirmó Manela.

El médico también reveló que se trata del segundo procedimiento realizado recientemente en la institución bajo estas características y destacó la evolución favorable de los pacientes. “Han evolucionado excelentemente bien y esperamos poder seguir contando con este tipo de tecnologías para la gente que diariamente atendemos en el Hospital Córdoba”, concluyó.

La incorporación de este procedimiento representa un paso más en la modernización de la salud pública cordobesa, ampliando el acceso a tratamientos de alta complejidad para pacientes que hasta hace poco tenían opciones terapéuticas limitadas.