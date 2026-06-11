"La política está hasta las manos": Luis Juez sobre el caso Agostina Vega, Manuel Adorni y Marcos Carasso

El senador nacional Luis Juez no esquivó ninguna pregunta en su paso por Punto a Punto Radio y disparó contra varios frentes al mismo tiempo: el manejo de la investigación por el asesinato de Agostina Vega, la situación de su excompañero de fórmula Marcos Carasso en la causa PAMI, y lo que describió como una "matriz de corrupción" instalada en Córdoba desde hace años.

"Me parece una respuesta bastante tibia para el tiempo que hemos estado esperando", señaló el dirigente ante la consulta por la presentación Jurada de Manuel Adorni. En la misma línea que su par Patricia Bullrich, argumentó que "serán los órganos administrativos, la justicia la que se haga cargo del tema".

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Y para dar por cerrado un tema que le incomoda responder dijo: "La verdad que me esperaba una respuesta un poco más articulada".

La defensa de Carasso

El ex compañero de fórmula para gobernador Marcos Carasso está hoy imputado en el marco de una investigación sobre el PAMI. El senador no dejó margen para la duda.

"Es un tipo extremadamente honorable", afirmó. "Más temprano que tarde la pesquisa judicial va a terminar determinando la arbitrariedad de la imputación. Me he calentado, he preguntado, me he movido, he estado viendo y la verdad que es de una bestialidad procesal la imputación".

En las ultimas hora de ayer trascendió la renuncia del ex intendente de General Cabrera al órgano de control provincial. Juez explicó que fue Carasso quien decidió presentar su renuncia voluntariamente, sin que se lo pidieran. "Me dijo: Luis, necesito todo el tiempo del mundo para dedicarme a este tema. Y le dije: dale, metele. Lo más importante que tiene un ser humano es su honorabilidad".

El caso Agostina y el negocio de la noche

El senador fue mucho más lejos cuando el eje giró hacia el asesinato de Agostina Vega. Para Juez, lo que salió a la superficie con este crimen no se explica sin entender un sistema que lleva décadas construyéndose en la ciudad.

"Hoy hablamos de Agostina, pero hay un entramado construido desde hace muchísimo tiempo, hoy extremadamente perfeccionado desde los máximos lugares de poder", señaló. Según su lectura, durante la pandemia un puñado de dirigentes aprovechó para quedarse con casi el 90% del negocio de la noche comprando fondos de comercio, y luego blindaron ese control a través de una ordenanza que concentró las inspectorías de habilitaciones y espectáculos públicos en manos propias.

"La política está hasta las manos. Porque atrás de todo esto hay negocios de la política, dirigentes con altísimo nivel de poder", sostuvo. Y fue más concreto: "¿Vos podés creer que esté presa la mitad de la cúpula de la policía y no haya ningún responsable político? ¿La mitad de la cúpula del Servicio Penitenciario y no haya ningún responsable político?"

La enumeración fue larga: desde el motín no se llevó puesto a González, el crimen de Blas Correa que no alcanzó al por entonces ministro Mosquera y por último, la causa del Neonatal que se quedó con sin cargos al titular de Salud Cardoso. "Y claramente lo de Agostina no se lo va a llevar puesto a (Juan Pablo) Quintero, porque hay una protección del poder político", sentenció.

"Lo que hizo Garzón los primeros días fue horrible"

Juez no ahorró críticas al fiscal Édgar Garzón, aunque matizó su posición con precisión quirúrgica. Reconoció que el funcionario enfrenta una denuncia de jury y que algo mejoró en su actuación, pero fue terminante sobre los primeros días de la investigación.

"Todo el mundo sabe que la actitud de Garzón los primeros tres o cuatro días fue horrible, mentirosa, y del miércoles en adelante una puesta en escena bochornosa", dijo. Señaló que desde el primer domingo o lunes, cuando se abocaron al caso, deberían haber inspeccionado el domicilio de Barrelier, revisado sus antecedentes y actuado de manera inmediata. "Empezaron a hacer todo eso después, cuando lamentablemente lo de Agostina estaba confirmado".

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Distinto fue el caso del fiscal Iván Rodríguez, al que Juez calificó como "mimado del poder político" con "altísimas vinculaciones con la cúpula de la justicia cordobesa". Lo acusó de haber liberado a Barrelier pese a conocer el testimonio de una primera víctima, ignorando el protocolo de violencia de género que correspondía aplicar. "¿Y eso no es motivo de reproche de la legislatura, el mismo órgano que los nombra?", preguntó.

Ante la consulta sobre si la investigación podría derivarse a la órbita federal si se confirman conexiones con tráfico de drogas o trata de personas, Juez fue categórico: eso no va a ocurrir.

"Están trabajando para no perder el control del expediente porque ahí no podrían garantizar la impunidad", afirmó. "Van a tratar de no perder la jurisdicción. Lo que está haciendo Garzón debería haber sido lo primero que hizo el día domingo o el lunes. Están muy prolijamente tratando de llevar el tema a la investigación de lo obvio".

JB / JF