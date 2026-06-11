El caso Adorni recién empieza, le mintió al Congreso y al pueblo argentino

El caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, domina la agenda argentina. No solamente por los comentarios de Adorni formulados en una entrevista que ofreció al canal de televisión LN+, sino por la insólita reacción que tuvo anoche, después de la entrevista, el presidente argentino Javier Milei.

En algún momento de nuestra presentación de hoy hay algo que yo no debo decir, pero tampoco debo evitar, que tiene que ver más con las preguntas que con las respuestas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Y, de hecho, vale la pena recordar, antes de comenzar el examen del asunto, que ante el Congreso de la Nación, en el mes de abril pasado, el jefe de Gabinete dijo, ante todo el Parlamento de la Nación, ante el presidente Javier Milei —que cometió ese episodio tan insólito de acompañarlo a aquella presentación— y ante todo el Gabinete, esta frase: “Nunca existió ocultación alguna”.

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Repito: “Nunca existió ocultación alguna”.

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Por lo tanto, y considerando las presentaciones que hicieron él y su esposa ayer en el plano impositivo, el jefe de Gabinete le ha mentido al Congreso y al pueblo argentino. Porque anoche admitió exactamente lo contrario, con argumentos que, en el caso de un funcionario público, difícilmente apliquen como válidos.

“Nunca existió ocultación alguna”, dijo frente al Congreso, y anoche admitió haber ocultado su patrimonio: 506 mil dólares.

Pero me parece que el Gobierno debiera revisar qué es lo que hace a partir de ahora con Adorni, que ya está en manos de la Justicia. Me da la impresión de que el caso Adorni, lejos de haber terminado anoche, comenzó anoche, o por lo menos comenzó un nuevo capítulo que tiene que ver con que tenemos un jefe de Gabinete que le mintió públicamente al Parlamento y que dijo —y repito la frase, que es central—: “Nunca existió ocultación alguna”.

Es mucho más relevante esta frase que las que ofreció anoche en el canal LN+. “Nunca existió ocultación alguna”. Ah, mirá vos.

Una pregunta obvia para formular, de tantas que hay, es: ¿por qué razón, como tantos argentinos, el jefe de Gabinete no se presentó en el blanqueo de 2024 y ocultó este asunto durante tanto tiempo?

Argumentó incluso haberse acordado de que encontró, adentro de un libro, que tenía una inversión en criptomonedas. Una cosa rarísima, contradictoria, que revela efectivamente que tenemos un problema muy serio. Lo tenemos los argentinos, lo tiene el Gobierno y lo tiene el Gobierno frente al jefe de Gabinete, que es la persona que maneja el presupuesto nacional y que dijo aquella frase que no me canso de repetir: “Nunca existió ocultación alguna”. Para luego, varios meses después, revelar que sí había existido ocultación alguna.

Y dentro de este tema, yo lo lamento mucho, pero debo decir algo que no debo decir, esas cosas que no se dicen en un medio de comunicación, pero no lo puedo evitar. Es más, vi el reportaje anoche y observé este punto con mucho detenimiento y dije: “Lo tengo que decir”, porque, si no, sería una forma de engañarme a mí mismo, engañar el espíritu de esta emisión cotidiana y engañarlos a ustedes.

Porque hubo un aspecto en particular del reportaje que me pareció mucho más relevante que todo el resto, que no tuvo exactamente que ver con el tema de la declaración de Adorni, ni las criptomonedas, ni la ocultación, ni el tema de la campaña de prensa, ni que querían voltear al Gobierno, pero que fue el que más me llamó la atención.

Lo voy a decir y veremos.

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El tema Adorni va a comenzar con la lectura de un párrafo de un trabajo que esta mañana publica en la tapa de La Nación Carlos Pagni, que dice: “El sagaz ‘Pancho’ Aricó solía decir, con cierta melancolía: ‘Llegamos al poder con la expectativa de lo que vamos a cambiar, pero después es el poder el que nos cambia a nosotros’”.

“Pancho” Aricó fue un intelectual de origen marxista, cordobés, si mal no recuerdo, escritor y ensayista a quien cita Carlos Pagni.

“Llegamos al poder con la expectativa de lo que vamos a cambiar, pero después es el poder el que nos cambia a nosotros. Javier Milei podría suscribir a esta afirmación. Su ascenso en la vida pública, en especial en la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia, se desplegó al amparo de una consigna: ‘terminar con la casta’. Sin embargo, al cabo de poco más de dos años de ejercicio de gobierno, ya se ha configurado una casta de Milei, es decir, una colección de políticos enriquecidos, empresarios prebendarios, influencers favorecidos y jueces adherentes que respira al calor del poder libertario. Solo queda afuera de este club el 5% del periodismo al que el presidente rescata del resto por su decencia, nada que sorprenda. La Libertad Avanza se ha convertido en oficialismo. Metamorfosis que se proyecta sobre la percepción de la vida material”.

Efectivamente, plantea esta palabra: “metamorfosis”.

Es bastante común que un proyecto político que aspira a sustituir a otro de origen contrario termine pareciéndose, y esto es lo que plantea Pagni: la metamorfosis, que en algunos puntos muestra parecidos entre La Libertad Avanza y el comportamiento que tuvo, en algunos planos, el kirchnerismo.

En este contexto, nos metemos en el tema Adorni. Antes de presentar la declaración jurada, la familia Adorni, tanto el jefe de Gabinete como su esposa, adhirieron al beneficio de la llamada "inocencia fiscal" y han pedido sumarse a este Régimen Simplificado de Ganancias, que surge de registros que tenía ya el ARCA.

Y Adorni presentó una declaración allí y admitió que tenía ahorros en negro por 506.000 dólares. O sea, tenía 506.000 dólares no declarados.

Adorni anoche, luego de que se habló de él todo el día, apareció en un programa en LN+, eran como las 22:30, hora argentina, y dijo algunas barbaridades. Dijo, por ejemplo: "Yo no puedo responder al tribunal mediático". ¿De qué está hablando? ¿qué es un tribual mediático? Los medios son medios de comunicación compuestos por periodistas que investigan, que informan, que cuentan, que opinan, que entrevistan, que se equivocan, pero qué es eso de tribunal mediático. Ya empezó mal.

Después dijo que él no era la víctima de todo esto, sino que la víctima era en el fondo Milei, porque todo esto que le pasó a él fue para afectar al gobierno del presidente Milei, casi un poco menos para derrocarlo.

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Después hizo una serie de explicaciones medio victimizado respeto de su seguridad personal, que se mudó del departamento porque le tiraban cosas en el balcón y en el country encontró un lugar adecuado para pasear con sus niños y que se yo. Yo conozco y he conocido pila de funcionarios públicos, incluso más importantes que Adorni, que vivieron en avenida Santa Fe, pero se ve que el jefe de Gabinete actual requiere de un country para preservar su seguridad.

No me parece mal que viva en un country, pero yo lo conocí a Alfonsín viviendo en Santa Fe y Paraná en un departamento común y corriente, o a Mauricio Macri viviendo en avenida Libertador, y eran presidentes con temas de seguridad.

En un momento empezó el lío. Dijo: "Yo finalmente no robé, no soy un chorro, solo que utilicé una manera de escaparme de la vieja política". Es cierto, es justo decirlo, que las regulaciones y el cepo y las brechas y todo esto que ha pasado en Argentina ha impulsado a mucha gente a escaparse de la formalidad y procurar incluso convertir fondos blancos en negro.

Después, al admitir que había evadido estos fondos en un momento dijo "teníamos 200 mil dólares y compramos criptomonedas y después me acordé que las tenía y habíamos ganado 300 mil encima" y esos fondos nunca lo declaró. Yo puedo entender a la gente que hizo esto durante ciertos años. Lo que no puedo entender y no aplica para el jefe de Gabinete es no haberse presentado al blanqueo de 2024 y mucho menos haberle mentido al Congreso.

Acá lo importante del caso no fue lo que dijo Adorni anoche, sino lo que le dijo al Congreso que se contradice con lo que dijo anoche, si es que no entendí mal, porque le dijo al Congreso: "Nunca existió ocultación alguna", la frase que el pronunció ante el Congreso de la Nación cuando fue acompañado por el presidente en ese circo que armaron con una suerte de barrabravas que ofreció al pobre jefe de Gabinete a ofrecer explicaciones.

Anoche confirmó que existió tal ocultación, y dijo que tal ocultación la iba a corregir tanto declarando lo que tiene que declarar como pagando los impuestos correspondientes que no pagó en su oportunidad escapándose de este modo de la vieja política.

El Gobierno deberá resolver lo que hace con un jefe de Gabinete que, además de haber incurrido en evasión impositiva, le mintió al Congreso estando en la tribuna el propio Presidente de la Nación. Y la Justicia verá que eso, porque ofreció explicaciones contradictorias.

Y antes de decir lo que no quiero decir y voy a decir igual, me detengo un segundo en lo que posteriormente dijo el presidente Milei sobre este asunto de Adorni. Él compartió un posteo hecho por alguien conocido como el "cineasta" de Milei, Santiago Oria, que ha dicho "el periodismo mintió alevosamente". No me digas, si anoche Adorni reconoció que era un evasor, ¿me pueden explicar dónde está la mentira?.

"Quedó clarísimo que no robó", dijo. Como clarísimo, no quedó nada clarísimo, y me da la impresión de que hay un problema que empieza ahora.

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Acá viene el asunto que más me llamó la atención de todo el reportaje que no tiene nada que ver con el caso Adorni, pero me detuve muy especialmente, tal vez por un defecto profesional o no sé por qué, pero estoy muy atento a los detalles y los detalles me parecen muy importantes. Esto me pareció casi lo más importante del reportaje de José Del Río, y fue el momento donde no se hablaba del caso Adorni, sino del caso de la jueza María Verónica Michelli.

En un momento José Del Río, a quien conozco muy bien desde hace muchos años, le tengo mucho afecto pero debo hacer un comentario espantoso. Le preguntó: "¿Qué posición tomó usted respecto del nombramiento de la jueza María Verónica Michelli?". Y responde el jefe de Gabinete: "Es un caso de 74 pliegos y es el único caso que ha preocupado al periodismo". Y ahí José Del Río el dice: "Claro, por una relación familiar".

Lamento mucho esto, cada uno puede protagonizar el papelón que mejor le parezca, pero, ¿cómo relación familiar y no nombran a Hugo Alconada Mon? porque no es una relación familiar con un tío abuelo que un día se robó una panadería o con la tatarabuela que dijo o hizo tal o cual cosa.

Estamos hablando de una jueza nominada por el gobierno cuyo pliego fue retirado del Congreso porque es cuñada de Hugo Alconada Mon que trabaja en La Nación, y José del Río que es un autoridad del medio dice "es una cuestión familiar".