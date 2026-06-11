Un usuario de X, @LAVIDADEGERO, se la dejó servida y la vicepresidenta Victoria Villarruel redobló su ataque contra Manuel Adorni, tras la presentación de la declaración jurada por parte del funcionario.

El usuario cumplía años y le pidió a la vicepresidenta, hace tiempo distanciada del Gobierno, que le deseara "una cascada de éxitos", en alusión a una chicana previa de Villarruel contra el jefe de Gabinete.

"Una vergüenza": Victoria Villarruel destrozó a Manuel Adorni por su declaración jurada

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Y ella le dio el gusto y un poco más: "Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!!"

Fue una chicana con el dispositivo que dijo haber encontrado Adorni con un fuerte ahorro en bitcoins, previo a su actividad como funcionario.

En desarrollo...

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