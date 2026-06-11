Patricia Bullrich, sin piedad contra Manuel Adorni: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética"

En plena celebración de sus 70 años, y anticipándose a los festejos organizados por su espacio político, Patricia Bullrich lanzó duras críticas contra el jefe de gabinete, Manuel Adorni, tras las explicaciones que este brindó sobre la evolución de sus bienes.

La presidenta de la bancada libertaria en el Senado fue categórica en declaraciones a La Nación: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”.

La exministra de Seguridad —quien a lo largo del día recibió saludos de cumpleaños por parte del Presidente y diversos funcionarios en redes sociales— concluyó señalando que, a partir de ahora, el caso quedará en manos de la Justicia para determinar si existen irregularidades.

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