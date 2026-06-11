La Justicia ya pidió la declaración jurada de Adorni a la Oficina Anticorrupción

Fuentes judiciales que trabajan en la causa que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito en los tribunales federales de Comodoro Py confirmaron que pidieron la declaración jurada que presentó el funcionario este miércoles ante la Oficina Anticorrupción -que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques- pero que aún no la recibieron y que cuando la tengan, la van a evaluar en detalle.

En una extensa entrevista con LN+, Adorni reconoció este miércoles que “toda la vida ahorró en negro” junto a su esposa Bettina Angeletti y que en la declaración jurada de inicio en la función pública (asumió como vocero presidencial el 10 de diciembre de 2023) no incorporó esos ahorros. “Arrastré ese error hasta marzo, cuando me denunciaron por enriquecimiento ilícito. Cuando hablé con el abogado me dijo que tenía que explicar mi patrimonio”, sostuvo. El letrado que lo defiende en esta causa es Matías Ledesma.

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Adorni habló del medio millón de dólares que no declaró y explicó: "No se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco"

El funcionario explicó su fortuna en los rendimientos de las inversiones que hizo en bitcoins a partir de 2013. “Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esa inversión: invertimos 200.000 dólares y ganamos 300.000”, dijo. Sobre el origen de los fondos para esa primera inversión, aseguró que fue dinero que encontró tras la muerte de su padre, en 2002. No dijo cuánto, ni dónde estaba ese dinero. Ese importe, unos 500.000 dólares, sería el que tendría disponible para justificar las compras de propiedades, viajes y refacciones.

“La manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco. Hago un mea culpa. Voy a pagar todos los impuestos y todas las multas que correspondan”, dijo Adorni sobre por qué no blanqueó sus ahorros.

Dólares en efectivo

A principios de mayo, el arquitecto Matías Tabar, quien estuvo a cargo de la remodelación de la casa en el country Indio Cua propiedad del matrimonio Angeletti-Adorni, dijo ante la justicia que el jefe de Gabinete le pagó 245.000 dólares en efectivo por las refacciones, que incluyeron obras en la pileta, las galerías, cambio de los muebles y la instalación de la ya célebre cascada en la pileta. Tabar aportó a la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita un Excel con el listado de los gastos y los intercambios por Whatsapp que mantuvo con su cliente Adorni.

LN+ le consultó por el origen de los dólares en efectivo y dijo que era producto de “25 años de ahorrar”. “La criptomoneda es la forma de demostrar que tengo ahorros en negro”, señaló.

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Hasta ahora, la Justicia analiza las operaciones relacionadas a cinco propiedades de Adorni o de su esposa Bettina Angeletti: el departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco (que está en venta), y el de la calle Miró, en Caballito, la casa en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, una propiedad en el partido bonaerense de Morón, que estaría a nombre de Angeletti y un departamento en La Plata, de donde es oriundo el jefe de Gabinete.

El departamento de la calle Miró

Adorni también habló del departamento de casi 200 metros cuadrados que compró en el barrio porteño de Caballito, donde vive, y la definió como “una operación entre amigos”. “Esa operación la hice con un amigo, que es hijo de la señora. No sé por qué las rotularon como jubiladas. Es una operación que se dio dentro de los temores que tenía por la seguridad. En el departamento de la Avenida Asamblea había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. En un punto era insoportable”, dijo el funcionario.

El amigo de Adorni es Pablo Martín Feijoo quien le ofreció comprar el departamento, que en mayo pasado habían adquirido Claudia Sbabo y Beatriz Viegas al ex jugador de fútbol Hugo Morales por 200.000 dólares. Viegas es la mamá de Feijoo. La operación se hizo en noviembre pasado. Ante el fiscal, Feijoo dijo que Adorni contaba con 30.000 dólares para la compra de la propiedad por lo que acordaron el pago mediante una hipoteca a Viegas y Sbabo por 200.000 dólares, sin intereses. “Si no le pago, mi amigo me extenderá (la hipoteca) en el tiempo”, dijo este miércoles Adorni en LN+.

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Ante la Justicia, Leandro Miano socio de Feijoo, se refirió a una deuda que mantiene Adorni con este por 65.000 dólares relacionados a la operación de compra-venta de esa propiedad. Miano y Feijoo son socios en la desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL.

La Justicia tendrá en las próximas horas la declaración jurada de Adorni. Este miércoles, en la entrevista con LN+ Adorni consideró “excelente” el trabajo del Poder Judicial y, al ser consultado si se presentará a indagatoria, dijo que “no entendía de términos jurídicos”. El fiscal Pollicita y el juez Ariel Lijo definirán los próximos pasos a seguir.

Otro patrimonio

Según informó el periodista Juan Cruz Soqueira en Modo Fontevecchia, en apenas 15 meses, entre marzo de 2025 y junio de 2026, el patrimonio declarado de Adorni cambió. En la declaración presentada durante la campaña electoral para la legislador porteño, en mayo pasado, Adorni informó la titularidad del 50% de un departamento en Parque Chacabuco, una vivienda en La Plata, US$ 42.500 en efectivo, US$ 6.220 depositados en una cuenta bancaria en Estados Unidos y $1,95 millones en efectivo. La suma de los activos conocidos en moneda extranjera alcanzaba entonces los US$ 48.720.

Sin embargo, la situación cambió con las rectificaciones presentadas durante 2026. En esa nueva reconstrucción patrimonial aparecieron una casa en el country Indio Cuá, un departamento en Caballito adquirido en noviembre de 2025, activos vinculados a Bitcoin por aproximadamente US$ 513.000 y deudas asociadas a operaciones inmobiliarias que no tenían la misma relevancia en la fotografía anterior.