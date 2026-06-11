Las grietas internas que deja la explicación de Adorni

La presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y su posterior explicación para justificar su crecimiento patrimonial, sirvió para que la interna se multiplique. Porque Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario del Senado, lamentó los argumentos del ministro coordinador mientras que desde la Casa Rosada transmitieron optimismo.

Para la ex ministra de Seguridad, el caso del ex vocero presidencial representa una omisión maliciosa, por sus ahorros en negro no declarados, y pidió que la Justicia actúe. “Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”.

Vale recordar que dirigente de La Libertad Avanza fue la primera que públicamente reclamó que Adorni aclare su situación, el mes pasado, con el documento que presentó en la noche del miércoles ante la Oficina Anticorrupción. Claro está, el accionar del funcionario no la conformó y apuesta a seguir machacando con un tema por demás sensible para el oficialismo.

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A propósito de lo que significó para la Casa Rosada la declaración del ex candidato a legislador porteño, la confianza sigue intacta. Saben que tras el movimiento del jefe de Gabinete la oposición intentará avanzar con una moción de censura en el Congreso pero dudan que pueda tener éxito. De hecho, recuerdan que un sector opositor intentó avanzar con una interpelación pero no consiguió el quorum necesario.

También ven una batería de críticas, especialmente en redes sociales, acerca de la declaración del funcionario aunque confían en Balcarce 50 en que el tema se agotará en breve. El efecto mundial de fútbol ayudará a que la agenda “no esté contaminada”, como plantean, con lo que omitió el ministro coordinador.

Según la documentación difundida, el funcionario incorporó activos que no figuraban en declaraciones anteriores y explicó que gran parte de su patrimonio provenía de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

En una entrevista televisiva, Adorni afirmó que junto a su esposa había invertido alrededor de 200 mil dólares en criptomonedas y que esa operación les permitió obtener ganancias cercanas a los 300 mil dólares. Para justificar el origen de esos fondos, sostuvo que se trataba de ahorros acumulados durante años de actividad privada; y contó que se trata de un dinero que tenía “para la educación y el futuro de sus hijos”.

Fue en ese contexto que realizó una de las declaraciones más llamativas de toda la polémica. "Ahorramos en negro, como todos los argentinos", aseguró y luego sumó: “No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”.

KW