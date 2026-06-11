Las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre sus inversiones en bitcoin volvieron a poner en primer plano el universo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. El funcionario aseguró en una entrevista en LN+ que comenzó a invertir en bitcoins en 2013 y que años después obtuvo importantes ganancias, lo que reavivó preguntas sobre cómo funcionan estos activos digitales, qué niveles de seguridad tienen y de qué manera pueden generar rendimientos a lo largo del tiempo.

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Según relató Adorni, parte de sus ahorros previos a su ingreso a la función pública estaban invertidos en criptomonedas. “En 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar”, afirmó durante la entrevista televisiva.

A partir de ese caso, especialistas del sector explicaron qué es una blockchain, cómo se almacena la información y cuáles son las características que la convierten en la infraestructura tecnológica sobre la que funcionan activos digitales como bitcoin.

Qué es una blockchain y por qué se considera segura

Mariquena Otermin, CMO de Bitwage, definió a la blockchain como “un libro contable digital y descentralizado”, donde la información no se encuentra almacenada en una única computadora o institución, sino distribuida en miles de copias alrededor del mundo. Según explicó, la seguridad de este sistema se apoya en la inmutabilidad de los registros y en mecanismos de consenso que permiten detectar y rechazar cualquier intento de alteración.

En la misma línea, Rafael Meruane, cofundador y CEO de Notbank by CryptoMarket, agregó que “cada transacción o registro queda almacenado de forma cronológica, inmutable y verificable por múltiples participantes de la red”. Agregó que la validación distribuida mediante protocolos criptográficos convierte a la blockchain en una herramienta especialmente robusta para garantizar trazabilidad y transparencia.

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Por su parte, Walter Alvarez Sack, CEO de Malbec Capital Market y CBO de Coral Finance, explicó que esta propiedad permite mantener la trazabilidad de toda la información almacenada y verificar registros incluso muchos años después de haber sido creados.

Acceso abierto y formas de resguardar la información

Los especialistas coincidieron en que la tecnología blockchain está disponible para cualquier persona con acceso a internet. Otermin sostuvo que las blockchains públicas funcionan de manera similar al protocolo de internet y permiten realizar operaciones sin necesidad de cumplir con requisitos tradicionales del sistema financiero, como solicitar autorización a una entidad bancaria o presentar antecedentes crediticios.

Meruane consideró que la principal barrera ya no es tecnológica sino educativa. Según explicó, las plataformas especializadas simplificaron el acceso al punto de permitir que usuarios sin conocimientos avanzados puedan operar y resguardar activos digitales de forma intuitiva, aunque remarcó la importancia de la educación financiera para utilizarlos de manera responsable.

Respecto del almacenamiento, los expertos aclararon que la información no se guarda directamente en los dispositivos de los usuarios. Otermin explicó que los registros permanecen dentro de la propia red blockchain y que las personas conservan únicamente las claves criptográficas que les permiten acceder a sus activos. Esas claves pueden almacenarse en dispositivos físicos desconectados de internet, como billeteras de hardware o pendrives especializados.

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¿Se puede olvidar una fortuna en criptomonedas?

Una de las dudas que suelen surgir en torno al ecosistema cripto es si una persona puede olvidarse de una inversión durante años y encontrarse luego con un patrimonio mucho mayor. Para Otermin, este escenario no solo es posible sino que se ha repetido en numerosas oportunidades desde los primeros años de desarrollo de la tecnología.

“Muchas personas que adquirieron o recibieron activos digitales en los inicios de la tecnología olvidaron o perdieron sus claves de acceso privadas. Con el paso de los años esos activos multiplicaron exponencialmente su valor”, explicó la ejecutiva de Bitwage, quien señaló que existen patrimonios millonarios que permanecen inaccesibles porque sus propietarios perdieron las credenciales necesarias para recuperarlos.

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Alvarez Sack coincidió en que una revalorización significativa puede producirse cuando un activo digital incrementa su valor con el paso del tiempo. Como ejemplo, sostuvo que alguien que posee bitcoin desde hace una década podría encontrar que su inversión vale “100 o 1000 veces más”, aunque aclaró que el resultado depende de la evolución de cada proyecto y que también existe la posibilidad de que el valor disminuya. Meruane, en tanto, remarcó que las inversiones deberían monitorearse periódicamente para evaluar su desempeño y mantener condiciones adecuadas de seguridad.

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