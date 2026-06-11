Durante las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) e indicó que en 2023 omitió más de medio millón de dólares en negro, lo que no tardó en despertar las críticas y cuestionamientos de distintas figuras de la oposición, muchas de ellas con registro irónico.

"Al final Adorni era un degenerado fiscal", lanzó desde su perfil de X el diputado nacional de izquierda Nicolás del Caño tras conocer las últimas actualizaciones con respecto al caso del funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

Manuel Adorni presentó su declaración jurada: asegura que en 2023 omitió más de medio millón de dólares en negro

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Mariela Coletta: "Le faltó decir que los dólares los juntó con el Ratón Pérez"

La diputada nacional de la UCR por la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta, se sumó a las críticas contra el jefe de Gabinete e ironizó a través de su perfil: "A Adorni le faltó decir que una parte de los miles y miles de dólares los juntó con el Ratón Pérez cuando se le fueron cayendo los dientes de chiquito".

"ADORNI MIENTE DESCARADAMENTE UNA VEZ MÁS Y NOS VUELVE A TOMAR DE BOLUDOS A TODOS LOS ARGENTINOS. La pregunta es simple: ¿de dónde sacaste la plata?", añadió el diputado Maximiliano Ferraro, quien también compartió un video en el que profundizó sus críticas.

En la breve grabación que acompañó su mensaje, Ferraro apuntó contra Adorni y señaló: "Adorni nos quiere tomar por boludos a todos los argentinos. ¿Cuántas veces nos dijeron que no hay plata, que hay que ajustarse y que el sacrificio es inevitable? Y mientras tanto viajes, hoteles de lujo, vuelos en avión privado, compra del departamento en Caballito, compra de la casa del country...".

En la breve grabación, el legislador amplió: "Y cada una de esas explicaciones haciendo agua y siendo una gran mentira. Y ¿sabés qué pasa? que cuando le preguntamos de dónde sacó la plata, aparece la escribana, las jubiladas con la hipoteca, los prestamistas y un gran dibujo que sigue haciendo hasta el día de hoy".

"No Adorni, la inocencia fiscal no te va a salvar de rendir cuentas ante la Justicia. Sos un funcionario público, no un twittero con custodia. La pregunta que nos hacemos es muy simple: ¿de dónde sacaste la plata?", sentenció.

El diputado nacional radical Pablo Juliano, también se sumó a la oleada de críticas al funcionario y, en un extenso mensaje en X, tomó la explicación de que las inversiones se hicieron entre los años 2013 y 2018, usando ocho billeteras virtuales distintas, indicando que Adorni y su mujer habrían comprado y vendido criptomonedas.

"¿Una billetera virtual con criptomonedas creada en 2013-2014 que apareció de repente?", cuestionó el legislador y amplió: "Adorni dice que hizo plata con su esposa en 'el sector privado', que siempre ahorraron en negro, pero que fue un adelantado en su tiempo y compró bitcoin por 200 mil dólares y ganó 300 mil dólares. En su DDJJ dice que sus ahorros son 530 mil dólares, no 30 mil dólares como en las anteriores DDJJ. VAYA DIFERENCIA".

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Juliano recordó que Adorni "ha gastado desde que arribó al poder casi un millón de dólares entre cash, propiedades, obligaciones contraídas, gastos suntuarios" y reprochó: "UN NIVEL DE VIDA QUE ANTES NO TENÍA. ¿Por qué quema todos los ahorros ahora, cuando es funcionario?".

"Además, en marzo aseguró al país que tenía todo declarado. Hoy dice que rectificó DDJJ de por lo menos diez años. Más agua", reclamó y agregó: "¿Cómo convirtió esos criptoactivos en dólares crocantes para pagar departamentos, casas, bienes suntuarios? Insisto: Adorni confesó recién que el ahorro en cripto estaba extraviado en un pendrive que tuvo que buscar durante tres meses... Si no lo encontraba, durante tantos años, ¿cómo gastaba ese dinero?".

El legislador aprovechó para tocar el caso $LIBRA, otro tema sensible para el gobierno libertario, y cuestionó: "¿No será que estas criptomonadas, de existir realmente, no son tan añejas y provienen de la criptoestafa $Libra? Si es así, el presidente Milei tiene problemas más graves que tener un Mentiroso Serial de Jefe de Gabinete".

"Todos chorros. Milei, Adorni y su troupe. No hay horario central que lo disimule. Fuera", lanzó tajantemente la diputada nacional de izquierda por la provincia de Buenos Aires Romina Del Plá, sumándose a las críticas.

Desde la izquierda también se sumó Néstor Pitrola, quien lanzó: "La 'inocencia fiscal' de Bettina Angeletti, el paso previo a la declaración jurada trucha de Adorni. 'Ahorré en negro' y 'gané plata con las cripto', dice Adorni. Andá a cantarle a Gardel. Nos roban en la cara, con leyes que se votan a medida de ellos para garantizar su propia impunidad".

Esteban Paulón: "Nos toman por tontos"

"NOS TOMAN POR TONTOS. DOS MESES tardó Adorni en acordarse que se le había 'perdido' una billetera con 500K verdes. Y por suerte la 'encontró' convenientemente. Además confiesa ahorrar 'en negro'. En cualquier país serio ya hubiera renunciado hace mucho tiempo", sumó el legislador Esteban Paulón del Partido Socialista.

Graciela Ocaña, legisladora porteña, también se sumó a las críticas y desde su lugar manifestó: "¿Era inocencia fiscal o impunidad selectiva? Pero al final parece que la ley fue hecha para proteger los privilegios de la casta mileísta".

AS/LT