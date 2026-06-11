Pichetto exigió que el Congreso declare "nulo y viciado" el fallo contra Cristina Kirchner

El experimentado diputado de raíz peronista Miguel Ángel Pichetto pidió este jueves que el Congreso de la Nación intervenga para declarar nula la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El jefe del bloque Encuentro Federal advirtió que la sentencia contra la expresidenta "pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad" y aseguró que el Poder Legislativo cuenta con las atribuciones necesarias para avanzar sobre un fallo de la Corte Suprema ante un escenario de "gravedad institucional".

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, el legislador con pasado en el kirchnerismo argumentó que la Justicia "alteró las reglas desde el primer día". En ese sentido, detalló que "se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar". Asimismo, cuestionó la imparcialidad del proceso al señalar que "los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada".

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"Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes", reclamó Pichetto de manera contundente.

El debate en Comisión y el principio de división de poderes

El diputado expuso formalmente su iniciativa en la tarde de este miércoles, durante una reunión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. En ese marco, profundizó en su tesis de que la conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común de la justicia ordinaria. "Un presidente debería haber sido, si es que había motivo o elementos, investigado por la Corte, acusado por el procurador general y defendido por su abogado o un defensor oficial", detalló el legislador.

Pichetto sostuvo que, así como el Congreso tiene atribuciones fundamentales para tomar juramento al presidente y validar el resultado electoral, también posee facultades inherentes para evaluar un fallo de la Corte bajo el principio de gravedad institucional. "Esta es una exploración que todavía no se ha desarrollado y sé que es un argumento que va a levantar polvareda porque entro en el principio de división de poderes, pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso", reconoció.

El diputado nacional de Encuentro Federal selló su reconciliación política con la líder del PJ y ahora exige la intervención del Poder Legislativo.

Reconciliación política y la trastienda de la visita a San José 1111

Este giro en la postura de Pichetto se produce en un contexto de fuerte reacercamiento al espacio del que formó parte central durante años. Tras haber estado enfrentado al peronismo y llegar a ser el compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2019, el dirigente volvió a coquetear con el espacio justicialista.

Atrás quedaron los cruces en el Senado entre Pichetto y la exmandataria, cuando en el marco del debate por los aumentos en las tarifas de gas, durante la exposición del funcionario, Fernández de Kirchner hablaba fuera de micrófono con los compañeros de bloque criticando al senador. Este le alertó que lo escuchara, mientras ellas hacía gestos indicando que no se iba a arrodillar, lanzó tajante: "Claro, usted no se arrodilla, su orgullo es infinito".

El punto de inflexión se materializó en febrero pasado, cuando Pichetto visitó a Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, donde la exmandataria cumple la condena a seis años de cárcel. El encuentro ocurrió tras una charla telefónica previa en diciembre. Durante una hora y media, los dirigentes conversaron cordialmente a solas, tomando únicamente agua, sellando así su reconciliación política.

Ambos mantuvieron en el pasado una relación tan cotidiana como traumática cuando ella ejercía la Presidencia y el rionegrino por adopción se desempeñaba como jefe del bloque de senadores oficiales, rol desde el cual blindó iniciativas extremas como la Resolución 125 o el Memorándum de Entendimiento con Irán. Luego de distanciarse al concluir el mandato de la actual presidenta del PJ y de un posterior acercamiento con matices a la gestión libertaria, Pichetto se posiciona nuevamente cerca del peronismo, liderando el reclamo por la nulidad de su condena.

A un año de la condena a Cristina Kirchner reclaman por las condiciones de detención

A un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que derivó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner, los bloques de senadores y diputados de Unión por la Patria y el justicialismo brindaron una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación. Durante el encuentro, los legisladores denunciaron la arbitrariedad de la condena, rechazaron la proscripción de la expresidenta y exigieron su inmediata liberación. Como parte de la jornada de protesta, se convocó a una concentración frente a su lugar de detención, en la calle San José 1111, en el barrio de Constitución.

Tras la conferencia, los parlamentarios presentaron una carta dirigida a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para exigir el fin de las irregularidades que sufre la exmandataria. El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que "no hay plena democracia con jueces parciales" ni cuando se impide a la ciudadanía elegir libremente a sus representantes. Asimismo, Martínez criticó el silencio de otras fuerzas políticas y vinculó la persecución judicial con declaraciones previas de Javier Milei y Mauricio Macri, quienes evidenciaron la "discrecionalidad" del fallo.

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El eje central del reclamo se basó en un informe elaborado con datos del Consejo de la Magistratura, el cual expone el trato diferencial y restrictivo que recibe la dos veces presidenta en comparación con el resto de los presos federales del país. Según el documento, de los más de 2.500 detenidos con prisión domiciliaria en Argentina, solo el 23,96% utiliza tobillera electrónica y apenas el 1,76% registra restricciones de visitas, lo que deja en evidencia la excepcionalidad del régimen aplicado a la líder del Partido Justicialista.

El informe detalla que incluso los detenidos por narcotráfico y delitos de lesa humanidad gozan de mayores flexibilidades, ya que la gran mayoría no tiene límites para recibir personas y un alto porcentaje cuenta con permisos de salida. En contraste, las condiciones impuestas a Cristina Kirchner en su domicilio: solo se le permite recibir visitas dos días a la semana, durante un máximo de dos horas por jornada, y con un límite estricto de hasta tres personas por día.

MEG / EM