Miguel Ángel Pichetto: “No veo que 2027 sea de un outsider, más bien de un hombre del sistema”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el legislador Miguel Ángel Pichetto analizó la disolución de Juntos por el Cambio, la pérdida de identidad del PRO frente a la centralidad de Javier Milei y el reordenamiento del peronismo. Ante este escenario, el presidente del bloque Encuentro Federal asegura que "el peronismo tiene una oportunidad histórica" de cara a las próximas elecciones, pero aclara que el camino será mediante la construcción de un gran frente que compita en el balotaje: "El contexto del peronismo está en el centro, en donde estuvo siempre", concluye, proyectando que la época va a pedir "un gobierno de centro productivo capitalista".

Miguel Ángel Pichetto es un abogado y político de extensa trayectoria que actualmente se desempeña como diputado nacional y presidente del bloque Encuentro Federal. Fue senador de la Nación Argentina por la provincia de Río Negro desde 2001 hasta 2019 por el Partido Justicialista. Fue jefe de la bancada peronista en el Senado durante 17 años.

¿Qué sentís que está pasando en el peronismo? Si esto que pasa, por ejemplo, en el funeral del Indio Solari es una señal, un síntoma de algo que se puede conectar o analizar con el peronismo.

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Este evento de la muerte de Solari es realmente muy interesante analizarlo, independientemente de que no es mi interés politizarlo. Pero hay una corriente subterránea en la sociedad argentina que aparece y se manifiesta de manera espontánea frente a la desaparición de un ídolo popular que también, en los últimos tiempos, había manifestado una clara adhesión o esa visión de que él estaba comprometido con el peronismo. Y la marcha de la gente ayer, bajo la lluvia, había toda una simbología. Incluso el lugar donde fue velado tiene una historia con el peronismo, que es la figura de un deportista popular extraordinario que fue José María Gatica. Hay toda una simbología.

A mí me parece que también hay situaciones y sensaciones que la sociedad vive que el Gobierno no está tomando una lectura detenida y acabada de lo profundo de las heridas sociales que ha generado esta política. La pérdida del empleo, la pérdida del poder adquisitivo; hay una intención ahora de llamar a paritarias, analizar los convenios, pero en realidad, detrás de eso, no hay ningún objetivo de mejorar el salario con los gremios en una discusión más responsable.

La crisis se está profundizando. Ya no son 25.000, son 30.000 las empresas que han cerrado. La crisis en el sector PYME es demoledora. Habría que hacer una legislación de emergencia. Todo esto empieza a aflorar. Lógicamente, había un dolor por la pérdida de un cantante popular. Quizás en sectores, a lo mejor con una visión más intelectual, no lo habían comprendido, no lo habían entendido. Esto es lo que pasa como fenómeno.

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¿Creés que había muchos votantes también de Milei que hoy no lo votarían?

Yo creo que puede haber habido en los sectores juveniles, en la elección del 2023, en función del fracaso. Porque también hay que analizar con cierta autocrítica el período anterior. Y esa situación emergente de la cuarentena, que la hemos hablado también largamente, creo que está ahí la causa principal de una derrota y de un cansancio de la sociedad que se manifestó con esta salida pro-Milei. Pero este modelo es un modelo cruel en términos de las resoluciones que toma. Incluso, ellos creen que gobernar es mandar leyes; todos los días se están inventando algo.

Hay un hecho que yo quiero remarcar hoy, porque es muy peligroso para la vida argentina: estaban por mandar, o mandaron, la reforma de la ley de sociedades comerciales. Y en este tema cambian la lógica, alteran lo que es una ley que comenzó siendo un decreto de Lanusse, después se convirtió en ley (la 19.550) y es una ley de orden público que regula las relaciones. Cuida las relaciones societarias, cuida el interés de las minorías; ha funcionado perfectamente en la Argentina.

Te diría que ha habido muy poco de judicialización en términos de la organización social de las empresas, comercial de las empresas. Resulta que el gobierno manda una ley queriendo hacer prevalecer el estatuto por encima de la ley y coloca la ley como supletoria. Y lo que vale es el estatuto, para que la gente que nos está escuchando entienda bien.

Lo lamentable de esto es que cuidado con el juicio que está en Nueva York todavía. No vaya a ser que se abra alguna instancia de revisión, porque ese es el argumento que utilizó el fondo Burford: la prevalencia del estatuto por encima de la ley. ¿Qué dijo la Cámara? Que la ley estaba por encima del estatuto. Entonces, yo creo que hay una irresponsabilidad...

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También plantearon el debate de la ley de lobby. En el medio privatizaron un montón de empresas, concesionaron, y muchas de las leyes tienen una construcción, una construcción jurídica, fuera del Estado, en estudios importantes vinculados con el sector económico empresario. Hay estudios que no voy a nombrar, pero son los que están detrás del armado de la estructura legislativa. Ya lo habíamos visto en la Ley Bases, lo habíamos visto en muchos de los esquemas impositivos que también armó este gobierno y ahora quieren regularlo.

Estoy de acuerdo con regular la ley de lobby, pero habría que haberlo hecho como un elemento central para después analizar y evaluar todas las contingencias económicas que ya se desarrollaron y que quedaron fundamentalmente concentradas en un grupo de empresarios amigos del gobierno.

Decías "creen que gobernar es enviar leyes" y al mismo tiempo hablabas de una Argentina subterránea que de repente emergía, el ejemplo en el funeral del Indio Solari. ¿Hay una dicotomía entre ese gobierno y esa Argentina profunda que de alguna manera, volviendo al comienzo de este reportaje, el peronismo puede representar?

Hay una conciencia de los argentinos que está allí, que se ha transferido de generación en generación, de que el peronismo es siempre el partido que va a contemplar los derechos de los sectores más humildes, más necesitados, más desamparados, los que pierden el trabajo. Ese sentimiento está ahí. La comprensión de los sectores populares, eso me parece que es lo que indudablemente coloca al peronismo en una posible alternativa de ser poder nuevamente en la Argentina. Yo creo que estan las condiciones dada para el armado de un Frente Nacional.

Si vos me apurás, yo te diría que hay que mirar Latinoamérica y cómo se están desarrollando hoy los procesos electorales frente a fuertes polarizaciones. Y yo creo que esto va a ocurrir en la Argentina. Los espacios del medio van a estar en una situación compleja para poder instalar un discurso. Aquí, si tuviéramos un liderazgo fuerte, indudablemente resolveríamos rápidamente el proceso también de alianza con otros sectores políticos, ir a la búsqueda de sectores económicos y empresarios nacionales que están siendo lesionados, afectados, ofendidos y agraviados.

Vos decís que tendrían que sumarse al peronismo si el peronismo tuviese un candidato ya definido. ¿Qué falta para eso?

Yo creo que el modelo tiene que ser un modelo democrático, contemplando además realidades políticas muy importantes que requieren el diálogo, la comprensión, el análisis político de una figura que hoy está presa, que tiene inhabilitación y que es indudablemente una referencia con la cual hay que dialogar, hay que contener y hay que plantear allí un camino de unidad...

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Yo no aplicaría ese viejo dicho de la propuesta de Fernández. Yo digo que es una... es una figura que hoy, detenida en prisión, sigue teniendo una expectativa de voto y tiene un liderazgo muy importante. Bueno, en la política vos no podés desconocer la realidad. Y la realidad te obliga a comprenderla y también a generar un marco de expectativas en términos del futuro de esa situación y cómo lo vas a resolver. ¿Cómo vas a resolver la crisis hoy del sector industrial de la Argentina? Yo recién lo escuchaba al doctor Funes de Rioja, que es un hombre al que respeto, pero hoy la crisis en la industria argentina es letal. Y no hay nada que lo pueda disfrazar.

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¿Que el futuro está en la minería, el petróleo, el gas? Yo soy de la región patagónica, yo lo vengo diciendo esto hace muchos años. Son sectores exportadores. En el 2030-32 vamos a tener una capacidad para exportar gas y petróleo y vamos a mejorar la balanza comercial. Sin duda. Es lo que dice el doctor Arriazu, siempre ponderado por los sectores de círculo rojo, algún día seremos Australia. Ojalá. El modelo ese, que siempre lo pensó de esa manera Ricardo Arriazu, es del año 78, 80: una Argentina para 20 millones de habitantes. Es para que el 20% esté concentrado. Es el modelo paraguayo o es el modelo de Perú: 20% adentro, 80% afuera, los presidentes vuelan, el Banco Central gobierna.

¿Ves un clima de unidad en el peronismo?

Lo veo como una necesidad imperiosa, porque además está en juego el destino argentino y está el destino de la ciudadanía argentina, el de la educación, el financiamiento de las universidades, hospitales públicos. Hay valores que son muy fuertes que van a estar en el debate del 2027.

¿Vos sentís que va a haber una reacción al gobierno de Milei en un proyecto más a la centroizquierda que lo habitual?

No, más al centro. Ubico el contexto del peronismo en el centro, en donde estuvo siempre. Si vos me planteás, te lo defino con dos palabras: gobernar es generar trabajo. ¿Por qué te vas a comprar el sesgo ideológico hacia la izquierda? No, porque el peronismo siempre fue un movimiento nacional, primero, que estaba en el centro.

O sea, uno puede decir, a lo mejor, que el kirchnerismo o el cristinismo de los últimos años representa dentro de ese arco una tendencia más hacia la izquierda.

No. Yo creo que es más una visión del progresismo, que se nutrió de algunos sectores de la izquierda intelectual. Digamos Carta Abierta, el fenómeno de las Madres, derechos humanos, representaron siempre una visión epocal. ¿Cuál es la virtud del peronismo? Que es transitar la ola de la historia, comprenderla y desde allí gobernar. Menem entendió que se había caído el muro de Berlín. El intelectual Fukuyama hablaba de de la derrota de las ideologías, y cabalgó esa ola: privatización. Es cierto que además no había servicios públicos en Argentina, no había teléfonos, no había nada. Gobernó ese proceso que además también era de hiperinflación, estabilizó...

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O sea, es que ese progresismo del kirchnerismo era resultado epocal...

Para mí es una época que tuvo mucha fortaleza...

¿Qué imaginás vos que va a pedir la época en la Argentina en 2027?

Va a pedir un gobierno de centro productivo capitalista. Un capitalismo que mire a las empresas nacionales, que contribuya al desarrollo del trabajo argentino, que entienda que hay que hacer acuerdos con China pero tiene que haber también un límite al ingreso de los productos que se construyen, indudablemente, con mano de obra mucho más barata y con financiamiento del banco chino. Y que eso no puede depredar la industria nacional. Y lógicamente que hay actividades que en la Argentina van a tener una gran potencia, pero vos tenés que trabajar paralelamente en los sectores de la industria nacional que puedan ser los vectores del trabajo urbano.

Te pongo un ejemplo: la industria del petróleo tiene maquinarias, trabajaban muchas metalmecánicas de la zona. Si vos abrís la importación para que vengan productos chinos, viene todo armado. Las perforadoras para Vaca Muerta, para el petróleo. El gobierno permite que entre maquinaria usada. ¿Por qué no desarrollamos la tecnología nacional para hacer ese tipo de equipamiento?

Hay una empresa en Mar del Plata que se dedica a eso, a la reparación, mantenimiento y fabricación. Pero bueno, si vos le permitís tractores importados viejos, usados... eso no. En la Argentina hay un expertise en la fabricación de maquinaria agrícola. Ahora, si vos no lo cuidás a Techint, no cuidás a Rocca, no cuidás la metalmecánica, la siderurgia, y los chinos te vienen disfrazados con los indios y te entran en una licitación que la adjudicaron los sectores privados, que es legítima... pero bueno.

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Ahora, vos decías recién que es necesario el liderazgo, el encarnar las ideas en un cuerpo. A lo mejor con la ansiedad clásica de los periodistas, trato de imaginarme qué cuerpo es el que podría encarnar esa unidad en el peronismo y al mismo tiempo tener un proyecto capitalista productivista. Ayudanos a pensar.

No, yo creo que va a emerger del proceso de la primaria, que le va a dar además también al candidato que emerge de la primaria, por eso a mí me parece que el primer desafío es defender el marco legal que rige...

Eso es agosto del año próximo. ¿Vos te imaginás el peronismo en ebullición hasta agosto del año próximo?

Sí. El proceso de organización del peronismo demanda un debate democrático, una elección democrática para darle legitimidad al candidato que emerge de ese proceso de la primaria. Y después está el debate y la construcción de las ideas que están en desarrollo, donde la visión productivista aflora aun cuando aquellos que no decían nada hace seis meses o hace un año... Yo he venido a muchos programas y hablamos siempre de este tema; había mucha gente que ni siquiera lo tenía en el radar. Hoy empieza a instalarse, porque la realidad demanda.

Cuando vas al conurbano, cuando recorres un pueblo del interior y la gente se queda sin trabajo porque cerró la PYME, cerró la fábrica, empieza a aparecer este dato de la realidad. El discurso económico ni siquiera requiere dogmatismo, requiere una gran cuota de realismo de por dónde vas a avanzar, cuál es el camino de salida de la Argentina, que es combinar los factores que se muestran como una oportunidad.

Nunca como antes el factor de la minería, que hubo mucha reticencia en la Argentina hiperambientalista, en la Argentina religiosa... También la Iglesia tenía una postura en contra de la minería, que contaminaba. Hoy es un dato relevante que va a lograr inversiones. Ahora, hay otras cosas que te plantean interrogantes. Mirá que el Super RIGI, son elementos e incentivos para poder invertir en la Argentina.

Sin embargo, en el mapa latinoamericano, el país que menos inversiones privadas recibió es la Argentina. Y si vos analizás qué pasa en Vaca Muerta, hay un montón de empresas extranjeras que se fueron o se van a ir, y que los que han comprado son argentinos. Lo mismo pasa en el sector energético. Fíjate qué pasó con Camargo Corrêa, una empresa brasileña de cemento: la compró un empresario argentino.También está en crisis esa cementera porque no hay obra pública en Argentina.

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Veo que la definición respecto del peronismo no la querés anticipar y que todavía asignás la posibilidad a que surjan otros candidatos importantes que le compitan a Axel Kicillof, que es hoy el único que está instalando.

Sí, que tiene cierta legitimidad por ser el gobernador, que es razonable. Pero a mí me parece importante cuál es tu visión del país y cómo la transmitís, y cuál es tu idea respecto al futuro inmediato. ¿Qué le ofreces a los argentinos? Primero, recuperar la confianza perdida. Segundo, dejar de lado el temor que puede haber en algún sector en esta construcción de que el riesgo es el peronismo, esta visión maniquea que hay, que la construye el gobierno, especialmente el ministro Caputo, que anda ahí recorriendo hoteles y hablando de este discurso casi tonto. Y el temor, el miedo, que lo han utilizado muchas veces también gobiernos dictatoriales, eso no funciona. El tema del peronismo es construir el liderazgo. La construcción del liderazgo tiene que ser un proceso democrático.

Se infiere claramente que vos no creés que Kicillof sea el candidato natural del peronismo.

No. Yo creo que es un candidato importante, pero creo que si emerge de un proceso de primaria, creo que va a tener mucha más potencia, más poder y, fundamentalmente, también ahí va a haber lo que yo llamo en la política como algo que tiene que ver con la música: la fusión. La fusión de ideas, de pensamientos, de acompañamiento de otros sectores. Yo miro mucho la historia y el proceso de Menem fue muy interesante.

Muchos de los hombres y mujeres que rodeaban a Menem en la campaña electoral no es que fueron corridos, porque Menem siempre fue un hombre muy solidario con su gente, pero aparecieron todas las figuras que estaban del otro lado acompañando a Antonio Cafiero. ¿Qué quiero decir? Que en esa fusión se enriqueció el gobierno... el gabinete de Menem eran figuras de jerarquía: Di Tella, el propio Cavallo.

Lo que vos decís es que la interna y el proceso de llegar hacia la interna del peronismo no es simplemente para modificar quién sea el que encarna el líder, sino para enriquecer a ese líder con una diversidad que no represente solamente las ideas de ese líder.

Y enriquecer el programa económico y limitar las cosas que no se deben decir ni hacer a posteriori. Ni decir ni hacer. Hay imbecilidades que algunos dicen, el hecho de que "no, el impuesto a la riqueza"...Yo lo que creo que hay que hacer es un proceso de transformación de las ideas. Hoy el lineamiento de todos los economistas es que este es el camino, el ajuste es el camino. "Hay que sufrir y hay que llorar porque después vendrá en el 2032". Y mientras tanto, ¿qué? En algún momento va a haber una migración voluntaria de la gente.

Conozco la Patagonia. En la inversión que va a hacer Bulgheroni en San Antonio, el gremio naval está haciendo preparación de trabajadores, especialmente soldadores, porque se requiere cierta calificación para ir a trabajar. En la minería también hay empleo calificado; el minero es un hombre especializado. ¿Que ese sector puede generar nichos? Hay que ver qué modelo de economía se hace, si es de enclave o de campamento, o si es que expande hacia las ciudades vecinas importantes. Si vos comprás a las empresas locales y generás empresas de servicio, o todo lo licitás y le comprás a China. Estamos frente a una potencialidad extraordinaria.

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Háblame de lo que sería el campo del hoy oficialismo. Comentábamos el aumento de la visibilidad de Mauricio Macri, las cada vez más explícitas intenciones de acercarse a la posibilidad de ser candidato él mismo. Paralelamente, la toma de distancia y también el aumento de la visibilidad de esa distancia de Patricia Bullrich. ¿Qué está pasando allí?

Está pasando que les resulta intolerable, como a muchos sectores del radicalismo. Aun cuando algunos son gobernadores y les conviene estar cerca para mantener un esquema de financiamiento de las provincias, pero indudablemente que empieza a aparecer este dato de la inviabilidad, de esta percepción del odio permanente en la sociedad, de la agresión al periodismo...

Yo creo que la figura de Mauricio Macri es importante, ha sido fundamental en el triunfo de Milei. Si no hubiera garantizado ese bill de indemnidad, de seguridad y de previsibilidad que lo hizo en esa noche en Acassuso, si él no hubiera planteado ese apoyo, difícilmente Milei podría haberse, primero, sostenido en el marco de la campaña del balotaje. Pero, bueno, resultó permanentemente agraviado, lesionado, ofendido por un gobierno que nunca comprendió el valor de la unidad de los sectores del centro, centro-derecha.

Y en el caso de Bullrich, lo mismo, porque hay un evento para mí significativo, muy simbólico, que es el del 25 de mayo, donde me parece que la senadora entiende que no hay lugar en este proyecto para ella. Ningún lugar. Habiendo sido ministra hasta hace dos meses, en una cosa que es de protocolo pero que tiene una simbología: que es tomar el chocolate en la Casa Rosada y salir caminando hasta la Catedral, la hicieron entrar por la puerta del servicio. Entonces, a veces el agravio o la lesión enorme produce resentimiento.

En política el resentimiento también es un elemento que hay que analizar. Ahí me parece que hay como una comprensión de que no hay lugar para ella, porque además el proyecto del gobierno y de la hermana presidencial es la señora Pilar Ramírez y su esposo Wasserman, y su mirada inmobiliaria de este gobierno de la Ciudad.

El maxikiosco.

Sí, pero mirando siempre todo lo que son los terrenos federales, los proyectos de desarrollo inmobiliario. Pero, bueno, es otro tema. Y en el caso de Mauricio, tiene que dejar de hablar de que este es el camino del cambio. Si querés constituirte en una alternativa y en una propuesta, en una propuesta política, tenés que también empezar a diferenciarte con mucha mayor nitidez, porque estamos transitando el último año y medio del gobierno.

Durán Barba dice que si le va mal a Milei le va mal a Macri, si le va mal a La Libertad Avanza le va mal al PRO.

Si Mauricio quiere construir una propuesta del centro-derecha democrático republicano, tiene que marcar diferencias y dejar de lado una visión de vaguedad o de que este es el camino económico. Porque este camino económico está haciendo sufrir a mucha gente y está dejando afuera a mucha gente de la posibilidad de sobrevivir hasta el día 15 del mes y, por lo tanto, me parece que si quiere ser opción... Me parece que tampoco la derecha tiene muchas alternativas en la división, en la fragilización de esa propuesta.

¿Y Bullrich en ese sentido ya descubrió que no tiene lugar en La Libertad Avanza? Las cosas que uno le escucha decir a Macri y a la gente cercana, parece que tampoco tiene lugar en el PRO.

No se lo han dado, salvo algunas figuras que hoy prácticamente están sumadas, que tienen que ver con su propio destino personal, como el caso del ministro del Interior que tiene una aspiración de ser gobernador, pero el caso de Frigerio, que tiene que convivir, hay realidades.

¿Cuál sería a tu juicio el futuro de Patricia Bullrich? Ella tomó conciencia de que no tenía lugar en La Libertad Avanza.

Ella está trabajando en dos avenidas: en la avenida grande de ser candidata a presidente y la posibilidad de ser candidata a presidente yo creo que Patricia Bullrich no la descarta. Y después se está construyendo una estética que es para la Ciudad de Buenos Aires, donde está lo políticamente correcto, el caso de la jueza Michetti. Son formas. Cuando es un error del gobierno, grave error del gobierno. El gobierno tiene en el proceso de selección en el Ministerio de Justicia la posibilidad de evaluar los pliegos; no lo mandes, manda otro, de tres mandas a uno. Ya lo había hecho también con la declaración jurada de Adorni. Todo es mucho más fuerte en ese electorado de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un valor preponderante ahí. También es porque los medios tienen esa construcción aquí en la Ciudad, y eso tiene valores simbólicos. Entonces ella transita las dos avenidas.

¿Por qué partido? ¿Te imaginas un peronismo unido en 2027 y al mismo tiempo el oficialismo dividido?

Yo lo que te digo es que Colombia demuestra... y esto también requiere, indudablemente, un análisis para el propio radicalismo. ¿Qué pasa con el radicalismo? Le cuesta mucho estar al lado del presidente Milei y del gobierno de Milei. También porque además es despreciado, porque no es considerado, porque hay dirigentes que son altamente valiosos. El otro día estuve en un evento con Ernesto Sanz en el Club Político; fue una charla realmente de altura. Pero ese tipo de personas en el radicalismo, figuras históricas, no comparten para nada el acercamiento al gobierno de Milei. Ahora bien, ¿cuál es el camino que ellos tienen? Sería muy interesante el armado de un centro nacional, un gran frente nacional, comprendiendo que el principal problema de la Argentina...

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¿Vos lo querés llevar al peronismo?

Yo lo quiero llevar a un gran frente nacional al estilo Lula.

Ahora, fíjate esto: imagínate cualquier escenario, la polarización en primera vuelta o la fragmentación en primera vuelta. Que haya tres sectores que representen la línea oficialista (Milei, Bullrich y Macri), cada uno con un partido separado compitiendo. De cualquier forma va a haber balotaje. Salvo que vos digas que aspirás a que el peronismo gane en primera vuelta.

El desafío de ganar en primera vuelta. El escenario del balotaje se torna siempre peligroso para el peronismo porque el antiperonismo puede...

Es distinto el candidato que te hace falta para primera vuelta que para balotaje.

Ahora también hay que tener un candidato para el balotaje, por eso digo, es distinto. El peronismo tiene que construir un liderazgo para el balotaje, para la sociedad argentina y para el balotaje; para ganar la segunda vuelta si se da el evento de la segunda vuelta. Pero fíjate... fíjate Colombia, es muy interesante. Colombia va al balotaje, como fue Perú. Mirá Perú. Pero fíjate qué pasó en Colombia: hay un asesinato en Colombia, que es la muerte del sobrino de Uribe, que es asesinado en la calle. Y al uribismo se le cae la figura principal. Y aparece un outsider, que es de la Espriella , por extrema derecha. Vino a Buenos Aires a querer entrevistarse con Milei y Milei no lo recibió. Hoy imita mucho a Bukele, casi en la estética. Ahora, la candidata de Uribe, que quizás era la candidata más razonable del Centro Democrático. Más parecida a Macri, sacó el 5%.

Imagínen en el peronismo, en ese gran frente, un outsider. Esto que estás contando de Colombia, ¿te resuena en algún sentido en que pensás que podría ser un outsider?

La construcción del outsider en Colombia es un emergente nuevo, casi con un partido nuevo. De la Aspriella aparece como aparece Milei, no es un partido tradicional. El uribismo saca el 5%; pero yo lo que creo es que la Argentina va a estar en los dos grandes esquemas polarizados, el gobierno. En primera vuelta va a haber un núcleo muy duro de los dos grandes sectores. El problema de Macri, o el problema de Bullrich, es que el escenario de la derecha lo sintetiza, lo expresa con mucha más solidez e identidad el señor Milei.

O sea, vos imaginás una segunda vuelta entre Milei y el candidato de ese panperonismo, y que eso va a definir las elecciones en los próximos años.

Eso va a definir las elecciones. Y creo que hay un proceso de agotamiento de la sociedad que se empieza a manifestar.

Que le da una oportunidad a ese panperonismo.

Sí. Y lo veo, además, también en la recorrida, en la calle, en las charlas en los municipios, en la recorrida con la gente, la percepción de que el cuadro de pobreza se ha consolidado de manera extrema, y que no hay ningún horizonte de salida y tampoco hay interés de abordarlo. Fíjate que los datos de los economistas son todos iguales: crecimiento del sector de petróleo, gas, minería y eso se comprende por el negocio financiero. Que es lo único que le agrega valor al crecimiento de la Ciudad de Buenos Aires, no en el empleo real, en el mundo del trabajo, no: en el negocio financiero.

RM / EM