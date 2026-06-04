Fuerte enfrentamiento dentro del peronismo de Morón por el caso de la "narcofuncionaria": el kirchnerismo cuestionó al intendente Ghi

Quince días después de conocerse la noticia que la policía le encontró medio kilo de cocaína en su vivienda a Luna Ortigoza, una funcionaria de Morón actualmente prófuga de la justicia, Damián Cardoso, secretario de Seguridad de este municipio, acudió al Concejo Deliberante para responder las preguntas de los legisladores sobre el tema. La oposición afirmó que sus palabras contradecían lo dicho por el intendente Lucas Ghi.

Luna Ortigoza

Según Clarín, el funcionario se presentó este jueves 4 de junio para responder la interpelación que el cuerpo deliberativo aprobó la semana pasada. Aunque el pedido arrancó como una iniciativa de La Libertad Avanza (LLA), luego se sumaron otros bloques opositores, incluyendo Unión por la Patria (UxP), que responde a Martín Sabbatella, líder de Nuevo Encuentro, que actualmente apoya a Cristina Kirchner, a diferencia del intendente que se identifica con la propuesta de Axel Kicillof.

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Aunque la idea original era que fuera el jefe comunal quien explicará qué sucedió con la exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, el mandatario decidió enviar a Cardoso para representarlo. En declaraciones al medio antes mencionado, el funcionario afirmó: “El intendente decidió que fuera yo, si bien no dependía de mí esta directora, puedo arrojar mayor claridad a las preguntas de los concejales”.

Cardoso aceptó que “no hay ninguna novedad de que hayan podido detener a la prófuga”, remarcando que “la mala política no está enquistada en los resortes de poder municipales y la justicia trabaja con total libertad”.

Martín Sabbatella

Los cuestionamientos del Unión por la Patria por el caso Luna Ortigoza

Diego Spina, líder de la bancada de Unión por la Patria, señaló las supuestas contradicciones entre lo que dijo el secretario de Seguridad y las declaraciones del jefe municipal sobre lo ocurrido con Luna Ortigoza: “Contradijo al intendente en varios puntos. Por ejemplo, dijo que la funcionaria entró con él al municipio y no con otra gestión, como había dicho (Ghi)”.

Y agregó: “Dijo que los allanamientos (en la casa de la exfuncionaria) fueron por orden de la fiscalía, del Departamento Judicial de Morón, y el intendente dijo que el municipio los había impulsado".

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Luego afirmó que “se está discutiendo un delito”, remarcando que “hay un proceso judicial en curso y por otro lado están las respuestas políticas”, negando que estos cuestionamientos al intendente estén relacionados con la interna entre Sabbatella y Ghi.

Lucas Ghi, intendente de Morón

Sin embargo, según Clarín, Cardoso reconoció que este reclamo puede ser consecuencia directa de esa lucha de poder: “Hay un enfrentamiento muy fuerte dentro del peronismo y eso puede ser que tenga claras incidencias sobre el comportamiento de algunos concejales".

Y luego fue todavía más claro al respecto: “Son las cuestiones políticas que se manifiestan siempre en los municipios”, recordando que “hay un enfrentamiento entre el intendente Lucas Ghi y el exintendente Sabbatella, es muy claro y de público conocimiento, y eso genera tensiones que se manifiestan principalmente dentro del Concejo Deliberante”.

HM/DCQ