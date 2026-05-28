Morón: aprobaron la interpelación a Lucas Ghi por el caso de la funcionaria acusada de narcotráfico

El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves la interpelación del intendente Lucas Ghi en medio del escándalo por la funcionaria municipal a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su vivienda. El jefe comunal tendrá cinco días hábiles para presentarse ante los concejales o enviar a un representante para responder sobre el caso.

La decisión se tomó luego de que tomara estado público la situación de Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género del municipio, quien está acusada en una causa por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego”. La mujer fue desvinculada de su cargo y actualmente permanece prófuga.

Acusan a funcionaria de Morón de integrar una banda narco tras encontrar medio kilo de cocaína en su casa

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El pedido de interpelación fue impulsado por la concejal de La Libertad Avanza, Analía Zappulla, y consiguió 16 votos a favor y 8 en contra. Entre quienes acompañaron la iniciativa hubo concejales alineados con el exintendente Martín Sabbatella, lo que volvió a dejar expuesta la interna que atraviesa al oficialismo local.

El Concejo solicitó explicaciones sobre los mecanismos de contratación de la funcionaria, los controles aplicados para el ingreso de personal, las alertas internas y las medidas judiciales tomadas tras conocerse la investigación.

La interna entre Ghi y Sabbatella volvió a quedar expuesta

La votación volvió a mostrar el enfrentamiento político entre Lucas Ghi y Martín Sabbatella, una disputa que se profundizó desde fines de 2024 y que terminó fracturando al oficialismo en el distrito.

Entre los concejales que respaldaron la interpelación estuvieron Diego Spina, Mariano Spina, Florencia De Luca, Sol Steimberg y Marcelo Notario, todos identificados con el sector de Sabbatella dentro de Unión por la Patria.

Diego Spina, exsecretario de Gobierno desplazado por Ghi el año pasado, reclamó públicamente que el intendente “venga a dar la cara” ante el Concejo Deliberante.

La tensión política en Morón ya había escalado meses atrás, cuando el oficialismo se dividió entre el bloque PJ-MDF, cercano a Ghi y al armado político de Axel Kicillof, y el sector referenciado en Nuevo Encuentro y La Cámpora.

Qué dijo Lucas Ghi sobre el caso

Antes de la aprobación de la interpelación, Lucas Ghi se refirió públicamente a la investigación y aseguró sentirse “defraudado” por lo sucedido.

Según explicó, tomó conocimiento del caso a través de la Policía y decidió apartar inmediatamente a Ortigoza del municipio.

“Cuando vimos esta situación, no vacilamos un segundo en terminar todo tipo de vínculo que podía tener con el municipio”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Además, aseguró que la funcionaria “nunca había dado muestras” de conductas irregulares dentro de su desempeño laboral y destacó su “compromiso con la tarea” en el ámbito municipal.

Mientras tanto, la causa judicial continúa avanzando y la exfuncionaria sigue siendo buscada por la Justicia.

LB