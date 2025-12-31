Empleados municipales quemaron gomas e irrumpieron en el Concejo Deliberante por falta de pago de horas extras

El escenario en los municipios bonaerenses es complejo: en las últimas semanas reclamos de distintas índoles descargaron la bronca sobre las administraciones locales. Quilmes, Lanús y San Martín son algunos ejemplos. Este martes fue el turno de Morón, donde trabajadores municipales irrumpieron en el Concejo Deliberante y produjeron destrozos en protesta por la deuda del pago de las horas extras realizadas en noviembre.

El reclamo desbordó las gestiones de los sindicatos, que intentaron contener el conflicto y acordaron que la intendencia les pague el próximo 2 de enero el faltante de los sueldos. Los trabajadores se autoconvocaron “sin banderas”, primero en el obrador del municipio, donde prendieron fuego cubiertas sobre el asfalto, y luego marcharon hasta el órgano legislativo cuando se trataba el Presupuesto 2026, ingresaron al recinto y, por los disturbios, debió suspenderse la sesión.

Las horas extras son muy significativas para los empleados que por su categoría cobran en bruto el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, que este mes se ubicó en $ 334.800. Como el sueldo es insuficiente para cubrir la Canasta Básica Total de una familia tipo del Gran Buenos Aires (que según el INDEC cuesta $1.322.433), agregar horas a la jornada es una de las estrategias que los trabajadores encontraron para engrosar sus ingresos. Este mes, sin embargo, la Intendencia no pudo cubrir las que realizaron en noviembre por cuestiones presupuestarias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En vísperas a los festejos de Año Nuevo, la situación de los empleados de menor categoría se hizo “desesperante”, describieron desde el Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Morón a PERFIL. La fuente además sostuvo que durante el año las paritarias se firmaron un punto por encima de la inflación, lo que no logró compensar el rezago de los sueldos y los aumentos fijos.

En la manifestación se movilizaron alrededor de 100 personas que el gremio descree que hayan sido motivadas por la facción opositora dentro de la interna feroz que atraviesa la gestión de Lucas Ghi (Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof) con su exlíder, Martín Sabbatella. Tampoco considera que haya sido incitada por grupos libertarios, sino que asegura que fue genuinamente de trabajadores empobrecidos que están endeudados y sobre una fecha sensible.

Una empleada que prefirió resguardar su identidad coincide en que la situación salarial es apremiante y aseguró que, además de realizar extras para completar el básico, cuando pueden negocian con su superior cierta flexibilidad en la jornada para poder trabajar en otros ámbitos.

En las redes del Sindicato de Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham llueven las críticas ante el anuncio de que recién este martes 30 de diciembre llevarían el “reclamo formal” ante las “autoridades municipales exigiendo su pago inmediato”. En este contexto, el enojo de los empleados también alcanzó a la caja navideña, en la que aseguran que les dieron una lata de paté, entre otras cosas. “¿Y qué comemos en año nuevo? ¿Picadillo? Se fueron al tacho este mes que falta de respeto hacia el trabajador”, “¡Una vergüenza! Un picadillo nos dieron ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza, no?”, son algunas de las quejas dejadas en las redes del STMMIyH.

El Sindicato de Trabajadores del Neumático realiza un paro de 25 horas

La respuesta del municipio de Morón

Tras los disturbios, que se expresaron en los cruces de vías, la puerta del obrador de las cuadrillas y el Concejo Deliberante, el municipio emitió un comunicado en el que sostuvo que la sesión del Presupuesto se suspendió “a raíz de la irrupción de un grupo organizado de personas que ingresó al recinto de manera violenta, empujando a trabajadoras y trabajadores del Honorable Concejo Deliberante y provocando destrozos en instalaciones y material institucional”.

En relación a los reclamos, el municipio se refirió a “la situación de los trabajadores municipales y con la legitimidad de sus reclamos laborales, que deben ser atendidos por los canales correspondientes”. A pesar de eso rechazaron ”cualquier forma de violencia o hecho que ponga en riesgo la integridad física de las personas y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.

ML