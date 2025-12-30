El Sindicato de Trabajadores del Neumático realiza un paro de 25 horas

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) inició este martes 30 de diciembre un paro de actividades por 25 horas, en reclamo de una recomposición salarial que evite la pérdida del poder adquisitivo, luego de que fracasara la negociación paritaria con las empresas del sector en la Secretaría de Trabajo.

La medida de fuerza anunciada para este martes 30 de diciembre, que comenzó a las 13:00, se extenderá hasta las 14:00 del miércoles 31.

Según explicó a Perfil el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, la jornada de protesta se inició con normalidad y sin incidentes. “Somos trabajadores y estamos reclamando por nuestro sustento”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que se trata de un conflicto que el sindicato no deseaba atravesar en el marco de las fiestas de fin de año.

La adhesión al paro en la empresa FATE fue total y, de acuerdo con las estimaciones del gremio, el personal retomaría sus tareas el viernes 2 de enero, “siempre y cuando no ocurra nada extraño”. Una vez finalizada la medida, los trabajadores empalmarían con el cierre de la jornada laboral.

Falta de acuerdo y paro del SUTNA

El conflicto se profundizó luego de que no se alcanzara un acuerdo en la Secretaría de Trabajo. Desde SUTNA denunciaron dilaciones, ausencia de propuestas salariales concretas y mala fe por parte de las empresas, que argumentan una crisis en el sector, pero, según el gremio, se niegan a presentar balances que respalden esa situación.

La última reunión, realizada de manera virtual el pasado 26 de diciembre, concluyó sin avances y derivó en el anuncio del paro tras el fracaso de la negociación.

Crespo señaló que el eje del reclamo es evitar la pérdida del poder adquisitivo mediante un aumento paritario acorde a la inflación mensual. “Llevamos dos períodos de negociación atrasados, desde diciembre de 2024. Necesitamos que se evalúe la situación y que la propuesta no nos deje rezagados”, afirmó.

Durante la audiencia del viernes, encabezada por el secretario de Conciliación Hernán Ariel Kohan, participaron representantes del SUTNA, con Crespo al frente, y delegados de las empresas FATE SAICI, Pirelli Neumáticos SAIC y Bridgestone Argentina SAIC, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 636/11.

Desde el sindicato volvieron a denunciar una “dilación evidente” en la resolución de la paritaria y acusaron a las empresas de intentar avanzar en una rebaja salarial mediante prácticas que consideraron ilegales. También cuestionaron la falta de una propuesta unificada del sector y señalaron restricciones a los derechos gremiales en las plantas, lo que, advirtieron, podría profundizar el conflicto.

Postura empresaria y rechazo a la protesta

Las empresas rechazaron de forma categórica las acusaciones sindicales. En una exposición conjunta, negaron dilaciones deliberadas en la negociación y atribuyeron la falta de acuerdo a la “falta de entendimiento de la realidad económica” por parte del gremio.

Según las patronales, la industria del neumático atraviesa una crisis profunda, con niveles de actividad que rondan apenas el 50% de la capacidad instalada, un escenario que, aseguran, limita cualquier discusión salarial.

En particular, FATE calificó las medidas impulsadas por el SUTNA como “intempestivas e ilegítimas” y advirtió que podrían afectar la continuidad productiva y la seguridad de la planta. La empresa dejó asentada su oposición formal al paro y anticipó que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales para resguardar su actividad, sus bienes y su personal.

