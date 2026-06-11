Hernán Madera advirtió sobre el desgaste del Gobierno: “La cabeza del Presidente está enojada con el mundo, con el país”

En diálogo con Canal E, el analista político Hernán Madera consideró que Patricia Bullrich busca tomar distancia de la administración nacional ante un escenario de desgaste electoral en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según explicó, la ministra de Seguridad necesita diferenciarse porque “el presidente y La Libertad Avanza están o estancados o cayendo dentro del ámbito metropolitano de Buenos Aires”.

Además, cuestionó el rol del vocero presidencial Manuel Adorni y lo comparó con figuras emblemáticas de la década del noventa. En ese sentido, afirmó que “está cumpliendo ese mismo rol, el liberal que dice una cosa fuera del Estado y que termina haciendo otra cuando está dentro del Estado”.

Corrupción, encuestas y el clima interno del Gobierno

Al referirse a la gestión política de las denuncias de corrupción, Madera sostuvo que algunos funcionarios minimizan el impacto de la opinión pública. “El jefe de Gabinete me da la impresión de que tiene una personalidad particular en la que subestima a la opinión pública, al país, al mismo Gobierno, al mismo Presidente”, señaló.

Para el analista, el oficialismo se siente fortalecido por la fragmentación opositora y por la posibilidad de competir contra dirigentes que considera más vulnerables electoralmente. Sin embargo, advirtió que esa estrategia podría resultar equivocada. “El último año suele aparecer un candidato sorpresa que termina ganando la elección”, remarcó.

También apuntó directamente al estado de ánimo del mandatario y su influencia en la toma de decisiones. “La cabeza está mal, la cabeza de ese presidente; la cabeza está enojada con el mundo, con el país”, expresó.

Según Madera, algunas de las discusiones impulsadas por el Presidente se alejan de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía y podrían terminar afectando a sectores de su propio electorado.

Economía, crecimiento y señales de preocupación

En materia económica, el analista rechazó las comparaciones con otros períodos históricos atravesados por escándalos de corrupción. A su juicio, la principal diferencia radica en el nivel de crecimiento económico. “La economía argentina está creciendo al 2 % y hay rubros generadores de empleo que están en recesión”, afirmó. Asimismo, recordó que durante otros gobiernos los casos de corrupción convivían con tasas de crecimiento significativamente más elevadas.

Madera también interpretó algunas medidas recientes como señales de inquietud dentro del equipo económico. “Cuando vos ves que ellos están dando 18 cuotas sin interés en el Banco Nación, ahí ves que hay una preocupación”, sostuvo.

Por último, aseguró que el ministro de Economía estaría enviando mensajes indirectos al Presidente a través de declaraciones públicas. “No se puede ajustar más el gasto del Estado, dijo Caputo en un medio. ¿A quién se lo está diciendo?”, planteó, al tiempo que sugirió diferencias de criterio dentro del propio oficialismo.