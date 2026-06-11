Roberto Cachanosky: “Con la gente sin trabajo y con el salario que no le alcanza, puede que vote otra cosa”

La expectativa por el dato de inflación volvió a ocupar el centro de la escena económica. Según el economista Roberto Cachanosky, el índice nacional podría ubicarse entre el 2% y el 2,5%, aunque recordó que existen diferencias metodológicas entre los indicadores de la Ciudad de Buenos Aires y los del INDEC.

“El INDEC no quiso, o el Gobierno no quiso, que se actualizara el índice de precios al consumidor”, señaló el economista, al cuestionar que la medición actual mantiene ponderaciones que no reflejan adecuadamente el peso real que tienen en los hogares gastos como transporte, tarifas y alquileres.

Riesgo país, inversiones y señales del mercado

Respecto de la fuerte caída del riesgo país, Cachanosky explicó que el movimiento estuvo vinculado a una mejora en la calificación crediticia de Argentina, un factor que facilita la incorporación de bonos nacionales en carteras de inversión internacionales.

Sin embargo, llamó a la cautela. “Vamos a ver si se mantiene o no, porque también es un tema de mucha inestabilidad. Tiene mucha volatilidad el riesgo país”, afirmó.

El economista destacó que la sostenibilidad del superávit fiscal y la capacidad del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda son elementos centrales en la evaluación de los mercados. Además, recordó el historial argentino de incumplimientos: “La historia te condena de alguna manera”, sostuvo al referirse a las reiteradas cesaciones de pago de la deuda pública.

Economía real, empleo y el desafío político

Para Cachanosky, el principal desafío del Gobierno está en la diferencia entre los sectores que lideran el crecimiento y aquellos que generan empleo. Mientras energía, minería y parte del agro muestran dinamismo, actividades como construcción, industria, comercio y gastronomía atraviesan dificultades. “Los sectores a los que les va bien toman muy poca mano de obra en forma directa. Y los sectores a los que les va mal son los que más toman mano de obra”, explicó.

En ese sentido, advirtió sobre un posible impacto electoral derivado de la situación económica cotidiana. “Puede ser que sigas sin que el mercado de cambios se te desborde, pero con la gente sin trabajo y con el salario que no le alcanza, vote otra cosa”, remarcó.

Cachanosky también observó señales preocupantes en los indicadores de actividad. Aunque la recaudación tributaria mostró una mejora, aclaró que el impulso provino principalmente del impuesto a las ganancias y no de tributos asociados al consumo. “El IVA y el impuesto al cheque estuvieron muy fuertemente por debajo de la tasa de inflación”, indicó.

Finalmente, al analizar el proyecto de inocencia fiscal, respaldó la necesidad de limitar abusos de los organismos recaudadores, pero marcó una diferencia respecto de los funcionarios públicos. “No podemos usar esa ley para proteger a funcionarios que sean corruptos”, afirmó. Y concluyó: “Cuando sos funcionario, tenés que aceptar que vas a tener que dar explicaciones por cada centavo que gastás”.