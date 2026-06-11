Sebastián Di Doménica: “Todos los países analizan que es muy riesgosa la tecnología de la inteligencia artificial y que hay que regularla”

En diálogo con Canal E, el periodista especializado en tecnología Sebastián Di Doménica cuestionó las propuestas del presidente Javier Milei y del ministro Federico Sturzenegger sobre inteligencia artificial y aseguró que generan “preocupación” por sus posibles consecuencias jurídicas y sociales.

Para el entrevistado, las iniciativas oficiales representan un camino riesgoso y alejado de las tendencias regulatorias que predominan a nivel internacional. “Yo la verdad que estoy muy en desacuerdo con estas ideas, me parece que son muy riesgosas y preocupantes”, afirmó el especialista al analizar los planteos del Gobierno.

Uno de los puntos más cuestionados por Di Doménica es la propuesta de no regular la inteligencia artificial. Según explicó, las principales potencias y organismos internacionales avanzan precisamente en la dirección opuesta. “Todos los países analizan que es muy riesgosa la tecnología de la inteligencia artificial y que hay que regularla”, sostuvo. En ese sentido, recordó que la Unión Europea, China, referentes de la industria tecnológica e incluso sectores políticos de Estados Unidos impulsan distintos esquemas de control para reducir riesgos asociados al uso de estas herramientas.

El debate por las empresas manejadas por inteligencia artificial

Otro de los aspectos que despertó preocupación es la posibilidad de crear sociedades comerciales administradas íntegramente por inteligencia artificial o robots, sin intervención humana directa. “También es un punto muy polémico, muy preocupante y muy riesgoso”, advirtió Di Doménica.

El periodista explicó que esta figura podría generar serios problemas de responsabilidad legal ante eventuales daños o perjuicios. “Lo que hace es sacar de foco al verdadero responsable que es aquella persona que se beneficia o que finalmente puso en marcha esa empresa”, señaló.

Para ilustrar el problema, comparó la situación con un accidente de tránsito donde la responsabilidad recayera sobre el vehículo y no sobre su propietario. Desde su perspectiva, este modelo generaría incertidumbre jurídica y dificultaría identificar a los responsables de eventuales perjuicios ocasionados por sistemas automatizados.

Riesgos legales y advertencias internacionales

Di Doménica remarcó además que este tipo de estructuras no están siendo implementadas por las principales economías del mundo. “No hay ningún país medianamente avanzado del G20 que esté avanzando con estas figuras”, aseguró.

El especialista también mencionó las críticas formuladas por el historiador israelí Yuval Noah Harari, quien respondió públicamente a las propuestas oficiales. Según explicó, Harari advierte tanto sobre los riesgos de diluir responsabilidades legales como sobre la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial acumulen niveles excesivos de poder. “La responsabilidad queda absolutamente difusa, genera grandes riesgos frente a quién se hace cargo de los daños”, enfatizó Di Doménica.

Finalmente, concluyó que las iniciativas presentadas por el Gobierno podrían abrir un escenario de incertidumbre institucional y jurídica. “No plantea seguridad, al revés, plantea un escenario de confusión y de innumerables riesgos”, resumió.